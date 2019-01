Annuncio

Sarà Teresa Langella la prima tronista di Uomini e donne a fare la sua scelta: durante la registrazione del 17 gennaio, infatti, la napoletana ha fatto sapere che a breve comunicherà ai suoi corteggiatori con chi vuole fare coppia fissa. Le anticipazioni sulla puntata del Trono Classico che vedremo tra qualche settimana su Canale 5, svelano che la ragazza trascorrerà un giorno e una notte in una villa con Andrea e Antonio, e poi registrerà la festa di fidanzamento che sarà trasmessa in prima serata a febbraio.

Uomini e Donne: Teresa è la prima a scegliere

Da quando è stata ufficializzata la presenza di "Uomini e Donne di sera" nei palinsesti Mediaset, in tanti si sono domandati quale sarebbe stato il primo tronista a registrare la sua scelta: durante la puntata del programma che si è tenuta a Cinecittà oggi 17 gennaio, Maria De Filippi ha risposto a questa curiosità.

Dopo aver mandato in onda le esterne di Teresa Langella con Andrea e Antonio (una è andata benissimo, l'altra no), la conduttrice ha fatto sapere che sarà proprio la napoletana la prima protagonista del Trono Classico a scegliere.

La ragazza ha confermato che quella alla quale stava partecipando, era la sua ultima puntata in studio e che, dopo aver trascorso un giorno e una notte in villa con i suoi corteggiatori, prenderà finalmente la sua decisione finale.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web a pochi minuti dalla fine della registrazione, rivelano che la tronista è sembrata molto più vicina ad Antonio [VIDEO]nell'ultimo appuntamento che hanno vissuto prima della scelta; con Dal Corso, infatti, la giovane ha litigato mentre con il "rivale" si è scambiata un bacio passionale.

Stando a quello che si vocifera in queste ore, dunque, il fidanzamento di Teresa sarà il primo ad essere trasmesso su Canale 5 in prime time quando inizierà la versione serale di U&D: dopo di lei, toccherà a Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez.

U&D puntate serali: Giulia De Lellis nel cast fisso della trasmissione

La versione serale di Uomini e Donne è attesissima: soltanto durante le 4 puntate previste, infatti, il pubblico scoprirà come è andata a finire per i tronisti attualmente in carica. Le uniche certezze che abbiamo sul format di Maria De Filippi, al momento, sono: l'intero programma sarà dedicato alle scelte di Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa, e nel cast fisso ci sarà Giulia De Lellis.

E' stata la stessa influencer a confermare il suo ritorno a U&D [VIDEO]il giorno del suo 23esimo compleanno con un messaggio che ha caricato su Instagram; la ragazza, però, non ha potuto anticipare cosa farà, ha solo detto che per lei sarà molto emozionante assistere ai fidanzamenti dei 4 protagonisti del Trono Classico.

Inizialmente si diceva che anche Gemma Galgani avrebbe fatto parte della trasmissione, come una voce fuori campo, ma attualmente non c'è stata né una conferma né una smentita a questa indiscrezione.