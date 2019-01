Annuncio

Lunedì 21 gennaio inizia una nuova settimana di 'Un posto al sole' che vede i personaggi principali alle prese con altre perplessità [VIDEO], soprattutto per quanto riguarda la tematica amorosa. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Diego che deve fare i conti con i dubbi nati in seguito al bacio con Rossella, mentre prima ancora si è trovato alle prese con la fine della relazione con Beatrice. Quest'ultima ha dimostrato di avere un carattere completamente differente rispetto al figlio di Raffaele e quest’aspetto ha inciso per porre fine alla storia con il fratello di Patrizio.

Inoltre Diego, dopo un periodo di lontananza dall'ex fidanzata, ha avuto modo di riflettere sul suo futuro ma non riesce a trovare una decisione finale. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 25 gennaio, svelano che Diego comincia a sentire l'assenza della Lucenti e capisce quanto l'ex compagna abbia lasciato un vuoto.

Il Giordano pensa di aver commesso un errore a mettere fine alla storia con l'avvocata mentre deve occuparsi del fratello Patrizio. Quest'ultimo è rimasto sconvolto dalla fine della storia con Rossella che non ha mai dimenticato Diego, seppure abbia provato a nascondere i suoi sentimenti.

Michele decide di parlare in radio della sua esperienza scolastica

Intanto, Michele decide di parlare della sua esperienza scolastica in radio partendo dal video infamante nei suoi confronti pubblicato dai ragazzi sui social. Il marito di Silvia vorrebbe trattare varie tematiche riguardanti la scuola, partendo dai problemi ai quali vanno incontro i docenti negli istituti più problematici. Il giornalista, però, incontra degli ostacoli che cambiano la scaletta del programma radiofonico al punto che il marito di Silvia si rende protagonista di un pesante scontro con Scheggia.

Giulia continua ad avere dei sospetti sul conto della madre di Susanna

Roberto, invece, ha un problema al cuore al punto che deve operarsi d'urgenza: il figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) è preoccupato per le condizioni del padre e attende il responso dei medici. Inoltre Giulia comincia ad avere dei sospetti nei confronti di Adele che, però, non ha intenzione di raccontare tutta la verità alla madre di Niko, mentre Rossella riesce a far aprire gli occhi a Patrizio, pronto a partire nuovamente per Alba. Franco Boschi decide di accettare la proposta ricevuta da Ciro per tornare a lavorare in palestra come coach dopo aver dovuto rinunciare in passato al suo sogno [VIDEO].