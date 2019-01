Annuncio

Arriva una bruttissima notizia per i fan dello sceneggiato “Una Vita” [VIDEO] nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nei prossimi episodi italiani, un nuovo personaggio arrivato ad Acacias 38 da poco, si ammalerà gravemente. Si tratta di Diego Alday (Ruben De Eguia), che sarà costretto a fare i conti con un’improvvisa malattia, dopo essersi concesso a Olga Dicenta. Il fratello di Samuel oltre ad avere la febbre molto alta, non riuscirà a muovere le mani. Sarà il diretto interessato a svelare all’incosciente padre Jaime di poter morire a breve.

Purtroppo Blanca (Elena Gonzalez), verrà a conoscenza delle pessime condizioni di salute in cui versa il cognato, ma a gran sorpresa rimarrà ferma nella sua posizione. La primogenita di Ursula pur amando alla follia il figlio maggiore di Jaime, non vorrà divorziare dal marito.

Una Vita: Ursula fa una terribile richiesta alla secondogenita, Olga inganna la madre

Negli articoli precedenti incentrati su questa soap, [VIDEO] abbiamo raccontato che tra qualche mese Diego Alday arrivato in paese per allontanare la matrigna Ursula dal padre Jaime, dopo aver accettato le avance di Olga si sentirà poco bene. Tutto avrà inizio quando l’ex educatrice della defunta Cayetana chiederà alla secondogenita di avvicinarsi al fratello di Samuel, per farlo allontanare in modo definitivo dalla sorella Blanca. La diabolica figlia della Dicenta dopo essere riuscita nel suo intento alla perfezione, dato che lei e il maggiore degli Alday faranno anche l’amore, dovrà eseguire una terribile richiesta sempre su ordine della madre. In particolare Ursula farà credere ad Olga che Diego non smetterà mai di amare sua sorella, e la inviterà ad ucciderlo con un potente veleno.

Olga dopo aver accettato di sbarazzarsi dell’uomo per cui si è presa una cotta, ingannerà la madre perché si deciderà di fare passare del tempo prima di commettere l’omicidio.

Olga nello sconforto totale, Leonor rivela a Blanca che Diego sta per morire

Purtroppo Ursula non appena scoprirà che la sua secondogenita le ha disobbedito, la affronterà e le ribadirà che Diego potrebbe tornare presto tra le braccia di Blanca, per convincerla ad agire. Successivamente Leonor quando consiglierà al figlio maggiore di Jaime di non usare Olga per dimenticare Blanca, riceverà una scioccante notizia dal medico. Nello specifico Diego avrà un mancamento mentre si troverà in compagnia della figlia di Rosina: in tale circostanza verrà alla luce che l’Alday ha contratto un’intossicazione da mercurio, molto probabilmente per aver lavorato per tanti anni nelle miniere. La situazione si complicherà, quando Diego essendo ormai consapevole che non esiste nessuna cura per poter guarire, si rifiuterà di ricoverarsi in ospedale, gettando nello sconforto Olga.

Nel frattempo la scrittrice Hildago credendo che Blanca sia già al corrente del gravissimo stato di salute del cognato, le rivelerà la scottante verità. La sorella di Olga dopo aver appreso che Diego è ad un passo dalla morte, si rifiuterà di annullare il matrimonio alla Sacra Rota con Samuel, per rispettare la sua promessa di essere per sempre fedele.