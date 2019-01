Annuncio

La quarta puntata della fiction "Che Dio ci aiuti 5", in onda su Rai 1 il 31 gennaio, continuerà ad affascinare un pubblico di telespettatori sempre più ampio. Una nuova puntata ricca di vitalità e sorprese sarà infatti trasmessa sul primo canale in chiaro alle ore 21.25. La partecipazione di Elena Sofia Ricci nei panni di una simpaticissima suora è una garanzia, ma anche il cast di famosi attori, come Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, è apprezzato. La puntata di domani prevede l'arrivo di Raniero Monaco di Lapio, nei panni di un imprenditore interessato ad acquistare il convento.

Numerose novità negli spoiler della quarta puntata della fortunata serie Tv [VIDEO], Che Dio ci aiuti 5.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5, episodio 7: 'Fuori!'

Suor Angela è sempre più impegnata a risolvere le problematiche giornaliere del convento e dei suoi frequentatori, miscelando la razionalità, il cuore e il sesto senso e creando un mix giusto per aiutare tante persone in difficoltà.

La simpaticissima suora si prende cura di una bambina in pericolo. Sembra che la bimba sia vittima proprio della sua stessa madre. Intanto Maria trova il coraggio di affrontare il padre, aiutata dalla complicità di Nico. I piani però non vanno per il verso giusto e l'avvocato si trova al ballo scolastico con Ginevra. Nella precedente puntata [VIDEO] Ginevra si è mostrata attratta da Nico, pur essendo una novizia. Azzurra invece, imprigionata nei ricordi dolorosi della perdita del marito e del figlio collegati proprio alle mura del convento, è sempre più decisa a vendere lo stabile. Le suore cercheranno in tutti i modi di ostacolarla e di boicottarla, ma invano. Nel frattempo, un nuovo personaggio arriva a mischiare ancor più le carte in tavola nel convento: un ambiguo e aitante compratore si fa avanti e sembra voler acquistare la struttura.

Si chiama Athos e pare che nasconda un passato legato proprio al Convento degli Angeli.

Che Dio ci aiuti 5, episodio 8: 'L'ultimo ricordo"

Anche nell'episodio 8 della fiction Che Dio ci aiuti, suor Angela [VIDEO] si fa in quattro per aiutare i più deboli, confortando chi soffre, consigliando e abbracciando con amore coloro che ne hanno bisogno. L'episodio intitolato "L'ultimo ricordo" vede ancora una volta la collaborazione di Nico con suor Angela: i due si impegneranno a cercare un ragazzino che sembra sparito nel nulla. Nel frattempo, il ballo scolastico di Ginevra e Nico rappresenta quasi uno scheletro nell'armadio per la novizia. Alcune foto infatti testimoniano che durante il ballo i due erano molto vicini e affiatati, ma Ginevra non ricorda nulla e vuole dei chiarimenti da Nico. Azzurra incontra il misterioso compratore e rimane perplessa. Lei conosce l'imprenditore poiché è stato un suo amore di gioventù, tuttavia qualcosa la frena. Intanto per Valentina, la ragazza rimasta paralizzata a causa di un incidente, la felicità è dietro l'angolo.

Dopo aver tentato anche il suicidio ed essere stata salvata dalle suore, sembra che i precedenti attriti con il suo fidanzato Gabriele stiano man mano dileguandosi. Le nubi sembrano dissiparsi e l'affascinante dottore organizzerà una cenetta romantica. Come al solito le cose però non vanno per il verso giusto: un ostacolo minaccia la buona riuscita della serata. Cosa accadrà ancora nelle successive puntate della fiction Che Dio ci aiuti? Non rimane che attendere l'arrivo delle anticipazioni della quinta puntata.