Mister Reality Show è pronto per sbarcare su L’Isola dei Famosi. Stefano Bettarini [VIDEO] sarebbe già partito alla volta dell’Honduras per partecipare al programma televisivo condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex calciatore tornerebbe sulle spiagge di Cayo Paloma dopo l’esperienza da inviato di due anni fa. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi in queste ultime ore. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ex marito di Simona Ventura sarebbe stato chiamato a sostituire l’infortunato Jeremias Rodriguez.

Il fratello di Belen ha sperato fino all’ultimo di poter mettersi nuovamente in gioco dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

L’argentino non avrebbe ricevuto il ‘via libera’ da parte dei medici con la produzione che è corsa immediatamente ai ripari assicurandosi il sì di Bettarini.

La partecipazione di quest’ultimo dovrebbe essere ufficializzata nel corso della seconda puntata del reality, in onda domani sera su Canale 5.

Stefano Bettarini, da inviato a naufrago

Per Stefano Bettarini sarebbe la seconda esperienza a L’Isola dei Famosi [VIDEO]. Il quarantaseienne ha partecipato all’edizione 2017, vinta da Raz Degan, nelle vesti di inviato. Nell’occasione l’ex calciatore di Sampdoria, Cagliari e Fiorentina fece discutere per la breve love story con la naufraga Dayane Mello. L’avvenente brasiliana fu la prima ad uscire fuori dal reality ma prima di ripartire dall’Italia fu immortalata in atteggiamenti intimi con il toscano. La love story non decollò e si interruppe dopo poche settimane. Dopo aver chiuso con la modella sudamericana Stefano Bettarini si è avvicinato alla ventiquattrenne Nicoletta Larini con la quale è attualmente fidanzato.

Isola dei Famosi, il commento della Ventura: 'Felice per Stefano'

Bettarini può considerarsi un veterano dei reality show visto che ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016. Subito dopo il quarantaseienne fu chiamato a sostituire Alvin nel ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi. Ruolo che, tra l'altro, aveva già ricoperto nel 2005 a La Talpa. Nei mesi scorsi l’ex calciatore ha preso parte con la fidanzata, Nicoletta Larini, a Temptation Island Vip. Un’esperienza particolare in quanto il toscano si è dovuto confrontare con Simona Ventura, conduttrice del reality dei sentimenti.

Da rilevare che quest’ultima si è espressa sul settimanale Chi sulla possibile partecipazione dell’ex marito all’Isola. “Il lavoro viene prima di tutto, sono felice se Stefano è felice” - ha riferito la presentatrice televisiva.