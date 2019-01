Annuncio

La soap opera iberica “Una Vita” [VIDEO]nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e ambientata ad Acacias 38, riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Finalmente arriva una bellissima notizia per i fan dello sceneggiato, ma riguarda ciò che accade negli episodi che si stanno trasmettendo in questi giorni sull’emittente televisiva LA 1 Tve, dal 28 gennaio all’1 febbraio 2019. Gli spoiler ci dicono che Trini Crespo (Anita Del Rey) dopo aver rischiato di perdere la vita a causa di continui malesseri legati alla gravidanza, diventerà finalmente mamma della piccola Milagros.

Purtroppo Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea) essendo ancora molto debole dal punto di vista fisico e psicologico, trascorrerà gran parte delle sue giornate in compagnia della neonata senza staccarsi nemmeno per un istante.

La consorte dell'avvocato Felipe genererà un certo disagio a Ramon Palacios e all'amica.

La nascita della piccola Milagros Palacios, Celia non si separa dalla figlia di Trini

Nelle puntate che stanno andando in onda [VIDEO] in Spagna questa settimana, Íñigo intervisterà Salvador Borrás, e gli farà un'offerta succulenta per il contratto del pugile Tito. Nonostante le difficoltà, il taglio cesareo di Trini avrà un esito positivo, perché nell’episodio numero 938 la piccola Milagros Palacios verrà alla luce sana e salva. Nel frattempo Celia dopo essersi ripresa, non si separerà dalla figlia di Ramon, come se l’avesse partorita lei. Sfortunatamente la Crespo dopo essere uscita dall’ospedale avrà un nuovo malore, facendo preoccupare molto il marito. L’atteggiamento della signora Alvarez Hermoso sarà troppo ossessivo nei confronti della nascitura, a tal punto da infastidire i novelli genitori.

Samuel vuole fuggire da Acacias 38, Telmo accusa Espineira

Telmo si recherà in prigione per visitare Ursula; quest’ultima dirà al sacerdote di aver visto un mendicante quando è avvenuto l’omicidio di Fray Guillermo. Successivamente Samuel Alday deciderà di fuggire dal paese, mentre Batan lo cercherà ovunque. Telmo dopo aver accusato Espineira di aver ucciso il probabile testimone del decesso del suo mentore, cercherà di farsi dire da Agustina tutto ciò che ha visto il giorno dell’incidente. Purtroppo quest’ultima verrà minacciata da un bullo chiamato Philo, che le ordinerà di non dire nulla al parroco. Infine ricordiamo ai lettori che avranno modo di vedere queste scene soltanto tra più di un anno, per via della differenza di trasmissione nostrana e spagnola.