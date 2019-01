Annuncio

Anche questa settimana sono state rese note le nuove anticipazioni italiane della soap spagnola, 'Una vita', che ogni giorno viene trasmessa su Canale 5 [VIDEO] dalle 14.10 alle 14.45. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 27 gennaio al primo febbraio.

La rivelazione di Olga

Le anticipazioni [VIDEO] de "Una Vita" ci segnalano che Blanca salverà la vita ad Ursula, impedendo ad Olga di ucciderla, senza però rivelare alla madre chi voleva ucciderla appunto.

La ragazza, infatti, racconterà ad Ursula che ad accoltellarla è stata una ladra di strada, per avere il tempo necessario di capire cosa stia accadendo realmente a sua sorella.

Lolita chiederà ad Antonito di continuare a tenere segreta la loro storia d'amore. Servante deciderà di dimostrare a Fabiana di essere il miglior corteggiatore che esista. Olga chiederà a Blanca di incontrarla e le rivelerà che Ursula l'ha abbandonata nel Bosco delle Dame quando aveva soltanto 5 anni. Inoltre, confiderà alla sorella di essere stata cresciuta da un uomo di nome Tomas, che le ha fatto da patrigno e che le ha reso la vita "un inferno". Colpita dal racconto della sorella, Blanca chiederà Diego di ospitarla. Elvira farà una scenata a Simon dopo essere stata piantata in asso da lui. In questo modo tutta calle Acacias scoprirà che i due avevano una relazione. Ursula racconterà a Blanca di aver abbandonato Olga soltanto perché credeva che fosse un indemoniata. Maria Luisa consiglierà ad Antonito di andare a lavorare all'esterno, per allontanarlo definitivamente da Lolita.

Arturo umilierà Elvira. Samuel regalerà a Blanca un bellissimo monile, esattamente uguale al disegno che la giovane aveva fatto in precedenza. Carmen chiederà alle domestiche di aiutarla a preparare una sorpresa per Jaime, ma tutte si rifiuteranno per paura di dover lavorare per Ursula. Susana si convincerà che Rosina non è incinta, quando la giovane non ingrasserà abbastanza come dovrebbe nello stato che è.

Il malore di Blanca

Elvira deciderà di vendicarsi di Simon, facendolo soffrire. Olga scapperà dalla casa di Diego senza lasciare tracce. Le domestiche della soffitta scopriranno la gravidanza di Rosina. Antonito rimarrà di stucco quando il padre gli confiderà di non aver mai pensato di affidargli un impiego all'estero. Diego litigherà con Blanca e le chiederà di lasciare la casa di Ursula e Samuel. Simon chiederà ad Elvira di lasciarlo in pace, mentre Blanca perderà i sensi nel corso di una discussione con Ursula. Rosina deciderà di annunciare di essere incinta nel corso dell'agape, ma le cose non andranno come lei si aspettava. Leonor si convincerà che il malore di Blanca è dovuto ad una gravidanza. Ursula interrogherà Carmen per sapere dov'è sepolto Merino. Blanca prenderà in considerazione l'idea di essere incinta anche se realmente non saprebbe dire con certezza chi è il padre della creatura che porta in grembo.