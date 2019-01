Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni di 'Tempesta d'amore [VIDEO]', la nota soap tedesca che viene trasmessa in Italia ormai da più di 10 anni. Le trame delle quali ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse nel nostro Paese tutti i giorni su Rete 4 alle 19,50 dal 27 gennaio al 2 febbraio. Questa settimana, al centro di tutte le vicende del Furstenhof avremo i piani di Christoph per distruggere il birrificio dei Sonnbichler e la scoperta di Viktor.

Natascha cercherà di fare ingelosire Michael

Le anticipazioni [VIDEO] settimanali di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Robert avrà bisogno di aiuto in hotel e troverà sostegno soltanto in una sua vecchia conoscenza, Madeleine.

Viktor sarà sempre alla ricerca di qualche prova che possa incastrare definitivamente suo padre, senza sapere che nel frattempo Alicia sarà in grave pericolo. Jochen Moller, un'ex insegnate di tennis del Furstenhof, farà ritorno in hotel, fornendo a Natascha il pretesto perfetto per fare ingelosire Michael.Tina farà ritorno da Vienna.

Hildegard e Alfons saranno molto felici di poter tornare a produrre birra nel loro birrificio. Robert e Werner dovranno affrontare una grossa crisi finanziaria che porterà uno di loro a rischiare anche di perdere la vita. Christoph ideerà un piano per fare del male ai Sonnbichler. Alicia lo scoprirà e ne rimarrà sconvolta. Michael non si lascerà coinvolgere dai piani di Natascha e finirà per ribaltare il piano della moglie a suo favore. Alicia sarà molto contenta della fortuna che ha avuto suo fratello nell'incontrare il vero amore. Fabien sentirà il bisogno della vicinanza di suo padre per superare questo difficile momento.

Romy e Paul si riavvicineranno

Alicia e Viktor decideranno di organizzare un piano per aiutare i Sonnbichler. Eva avrà un brutto momento di crisi e si confiderà con Chistoph.

In questo modo l'uomo verrà a sapere dei problemi finanziari dei Saalfeld e si offrirà di aiutarli. Alicia chiederà al marito di lasciare in pace i Sonnbichler ma lui non sentirà ragioni. Viktor rischierà di scoprire Boris in una situazione alquanto compromettente. Romy e Paul trascorreranno una bellissima giornata al lago. Viktor si arrabbierà con Boris quando scoprirà che il fratello non gli ha mai rivelato di essere omosessuale. Xenia sarà sempre più intenzionata a distruggere il legame che unisce Michael e Natascha. Paul aiuterà Romy a studiare per l'esame che l'aspetta. Jessica deciderà di comprare alcune azioni del birrificio, ma quando andrà a recuperare il denaro necessario da quello che aveva nascosto, qualcuno la sorprenderà sul fatto. Christoph incaricherà qualcuno di spiare Alicia, mentre Jessica continuerà a mentire ai Sonnbichler.