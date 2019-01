Annuncio

Il nuovo show di Adriano Celentano in onda su Canale 5 continua ad attirare un bel po' di critiche e di polemiche in rete e sui social. Dopo la messa in onda della prima puntata trasmessa lunedì sera in tv, in molti si sono scagliati contro il Molleggiato sul fronte social per una serie di scene che non sono passate inosservate e che non sono piaciute per niente al pubblico. Una di queste riguardava la città di Napoli, la quale nel 2068 è stata idealizzata come una città pericolosa che diventerebbe la 'Capitale della Mafia' nel nostro Paese. [VIDEO]

Le dure critiche nei confronti di Adriano Celentano e del suo show su Canale 5

'Mafia International', scritto su un grattacielo in maniera lugubre: è questa l'immagine che viene data alla città di Napoli dal cartone Adrian in onda su Canale 5 e che ovviamente ha scatenato l'indignazione in rete e sui social del popolo napoletano che non ha apprezzato per niente tale rappresentazione.

Nel cartone animato, infatti, viene detto che nel 2068 la città di Napoli sarà agghiacciante [VIDEO] e che i suoi fili saranno mossi dallo spietato Draghstein, un feroce burattinaio che avvelena l'ambiente.

Le polemiche, quindi, non sono mancate e ovviamente sui social c'è chi sostiene che Celentano debba vergognarsi per il messaggio che fa arrivare al pubblico a casa, data la sua descrizioni a 'fosche tinte' della città partenopea.

Ma questo non è stato l'unico scivolone che ha indignato il pubblico da casa che in queste sere ha avuto modo di seguire le prime due puntate dello show in televisione. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che c'è stata anche una scena in cui Adrian, il super-eroe di questo cartone, ha salvato due donne dal tentativo di stupro.

Proteste su Adrian e la frase sulle donne che indigna il web

Fin qui nulla di male, se non fosse che poco dopo Adrian ha sentenziato sulle due ragazze che stavano per essere violentate, dicendo loro che se avessero bevuto qualche bicchierino di meno, sicuramente non si sarebbero trovate in questa situazione.

Anche in questo caso il pubblico da casa è esploso sui social e in molti sostengono che in questo modo, Celentano abbia voluto far passare il messaggio secondo la quale se due donne hanno bevuto e vengono stuprate, di conseguenza se la sono cercata.

'Adrian costruisci una macchina del tempo ed esci dal Medioevo', scrive qualche utente su Twitter dopo la messa in onda della scena incriminata considerata molto poco a favore delle donne.