La puntata di Beautiful in onda domani, giovedì 24 gennaio, sarà ricca di intrighi e colpi di scena, in particolare per quel che riguarda le vicende di casa Spencer. Dopo che Bill ha ricattato Wyatt [VIDEO] offrendogli l'azienda in cambio della separazione da Katie, il ragazzo decide di prendersi gioco del padre fingendo di lasciare Katie per potersi prendere tutta la Spencer Publication.

Beautiful anticipazioni puntata 24 gennaio: Wyatt inganna il padre e gli fa credere di aver lasciato Katie

Bill Spencer si è ormai ripreso dal coma ed è tornato ad essere il cattivo di sempre.

Il potente capo della Spencer Publication, infatti, ha ricattato prima Liam e poi Wyatt per riuscire a perseguire i suoi scopi: al primo ha chiesto di cedergli sua moglie Steffy in cambio del silenzio in merito alla sera del tentato omicidio, mentre al secondo ha promesso in eredità la sua azienda in cambio della separazione da Katie [VIDEO].

Se Liam, da un lato, si è mostrato indignato dalle proposte del padre e lo ha esortato a riflettere sull'assurdità delle sue minacce, il secondo si è comportato in modo decisamente diverso. Wyatt, infatti, ha deciso di rispondere con la stessa moneta: il ragazzo vuole essere l'unico erede della Spencer Publication e, per poter riuscire nel suo intento, fingerà di lasciare Katie.

I due, tuttavia, continueranno a vedersi in segreto, ma per quanto potrà andare avanti questa farsa prima che Bill si accorga dell'inganno?

Steffy svela a suo padre Ridge i dubbi che ha su Hope e Liam, lui deciderà di aiutarla

Nel frattempo sul versante di Hope, Liam e Steffy le cose sono sempre più complicate. La Forrester sta iniziando a sospettare che Hope sappia qualcosa di Liam che lei non sa ed esorterà la sorellastra a confessare cosa nascondono.

Presa dalla disperazione e dallo sconforto, la ragazza si rifugerà da suo padre Ridge, al quale rivelerà tutti i suoi dubbi in merito ad Hope. La ragazza, infatti, dopo aver promesso a Steffy che si sarebbe fatta da parte senza intromettersi tra lei e suo marito Liam, ha infranto la promessa avvicinandosi pericolosamente al ragazzo. I due, infatti, sono sempre più affiatati e, dopo il bacio che si sono scambiati la notte della scarcerazione di Ridge, qualcosa si è innescato e risulterà impossibile nascondere ancora a lungo la verità.

Intanto proseguono le indagini del detective Sanchez in merito al tentato omicidio di Bill Spencer. Molto presto comparirà una nuova pista da seguire.