Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO] sempre in grado di stupire. Tra qualche mese Elsa Laguna (Alejandra Meco) assumerà un ruolo fondamentale nelle vicende ambientate a Puente Viejo. La fanciulla dopo aver fatto tornare il sorriso al suo amato Isaac Guerrero, (Ibrahim Al Shami) che credeva di averla persa per sempre, si allontanerà per l’ennesima volta dal carpentiere a causa di Antolina. Gli spoiler annunciano che a stravolgere tutto sarà un lieto evento, dato che l’amico di Matias convolerà a nozze con l’ex domestica della sorella del defunto Jesus, dopo aver appreso che aspetta un figlio da lui.

Purtroppo un altro avvenimento coinvolgerà Elsa, perché suo padre Amancio non riuscirà ad arrivare a Puente Viejo per colpa di un incidente.

Il Segreto: Isaac chiede la mano di Antolina, il sospetto della Laguna

Come avete sicuramente letto negli articoli precedenti, nei prossimi episodi italiani [VIDEO] Elsa Laguna sarà la protagonista principale dello sceneggiato.

Le anticipazioni ci rivelano che l’ex padrona di Antolina dopo aver rischiato di perdere la vita a causa della sua stessa famiglia, si ricongiungerà con il suo amato Isaac. Purtroppo la new entry sarà costretta a fare i conti con un’amara verità, dato che verrà a conoscenza che il suo promesso sposo e Antolina diventeranno genitori. Dopo aver appreso la bruttissima notizia, Elsa si sfogherà con Consuelo e sospetterà che la sua ex domestica potrebbe aver corteggiato il Guerrero per farlo allontanare da lei in modo definitivo. Nonostante ciò, il carpentiere si assumerà le sue responsabilità di padre grazie ai consigli di Don Anselmo ed Elsa, facendo una proposta di matrimonio ad Antolina. I colpi di scena continueranno perché Elsa dopo aver trovato una lettera penserà che la sua rivale in amore abbia avuto una relazione sentimentale con suo fratello Jesus.

Il Guerrero sposa l’ex domestica di Elsa, Amancio perde i sensi

Inoltre la Laguna arriverà a credere che Antolina sia implicata anche con il massacro avvenuto durante le sue mancante nozze con Isaac. Nel frattempo quest’ultimo farà un passo indietro, perché a gran sorpresa deciderà di annullare il matrimonio con Antolina che purtroppo riuscirà a convincerlo a sposarla dopo aver inscenato un finto suicidio. Come si poteva immaginare Elsa la cerimonia nuziale di Isaac e Antolina verrà interrotta da Elsa che si presenterà in chiesa e accuserà la rivale di essere stata una complice del suo defunto fratello. Isaac non si lascerà condizionare dalla sua ex fidanzata: infatti oltre a rifiutarsi di leggere una lettera di Jesus le ordinerà di non partecipare alla sua unione con Antolina. Mentre quest’ultima diventerà la moglie di Isaac ufficialmente, il padre di Elsa cioè Amancio, si metterà in viaggio per il quartiere iberico per dimostrare la tresca tra Antolina e il suo defunto figlio Jesus con l’intento di sabotare le nozze.

Per finire l’ex suocero di Isaac cadrà dal cavallo, ma per fortuna verrà ritrovato privo di sensi da Onesimo e Meliton.