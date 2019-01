Annuncio

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni su mondo di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, la quale tornerà anche oggi pomeriggio con un nuovo appuntamento dedicato al trono over. In queste ore sulla pagina ufficiale Instagram del programma (compresa la sezione Stories) sono stati pubblicati dei filmati inerenti a ciò che vedremo nel corso della puntata di oggi 22 gennaio. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne di oggi: nuovo scontro tra Tina e Gemma in studio, Armando confessa tutto

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne di oggi rivelano che si tornerà a parlare di Gemma Galgani e in particolar modo vedremo che ci sarà un nuovo durissimo scontro con Tina Cipollari.

Anche in questa nuova stagione del dating show sentimentale di Canale 5, infatti, i rapporti tra le due dame non sono affatto dei migliori e continuano a dirsene di tutti i colori.

Tina accuserà Gemma di voler continuare a sedersi [VIDEO]sulla sedia messa a disposizione dalla trasmissione di Maria De Filippi e quindi di essere interessata non tanto alla ricerca del vero amore bensì alla popolarità e al successo mediatico. Accuse che ovviamente verranno respinte dalla Galgani, la quale porta avanti il suo percorso fiduciosa del fatto che prima o poi riuscirà a trovare l'uomo della sua vita.

Ma il vero colpo di scena di questa nuova puntata di Uomini e donne di oggi 22 gennaio sarà un altro: le anticipazioni che arrivano sempre dal profilo ufficiale Instagram del programma di Canale 5, infatti, rivelano che Armando svuoterà il sacco e confesserà tutti gli altarini con Noel, rivelando pubblicamente di aver preso in giro la redazione della trasmissione di Maria de Filippi, tenendo nascosta la sua relazione segreta con la donna fuori dallo studio televisivo.

La confessione di Armando su Noel

Armando così confesserà di aver visto più volte di nascosto Noel: gli incontri sarebbero avvenuti a casa di lei e addirittura lui usciva dal giardino di casa per non farsi vedere. Gli spoiler di Uomini e donne, inoltre, rivelano che Armando confesserà che questa non è l'unica tresca di Noel, dato che la dama si frequenterebbe anche con un'altra persona.

Insomma una puntata che promette molto bene: chi non potrà seguirla oggi pomeriggio su Canale 5, potrà rivederla nel pomeriggio in replica streaming sul portale WittyTv.it oppure in alternativa vi segnaliamo che stasera alle 19.40 ci sarà la riproposizione della puntata su La5.