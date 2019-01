Annuncio

A quanto pare sarebbe un periodo tutt'altro che semplice per la coppia composta da Nilufar e Giordano, che abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e donne e successivamente anche come protagonisti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte sul web e sui social, i due sarebbero in una fase di stallo della loro relazione: è stata proprio Nilufar ad aver raccontato ai suoi fan dell'ennesimo litigio che c'è stato con il suo fidanzato. [VIDEO]

Crisi in corso tra Giordano e Nilufar di Uomini e donne? Gli indizi social

Nel dettaglio, infatti, qualche giorno fa l'ex tronista di Uomini e donne ha postato una serie di stories sul suo account ufficiale Instagram, dove annunciava di aver avuto un nuovo litigio con Giordano.

Dalle sue espressioni e dal modo in cui lo raccontava, sembrava di capire che questa volta la situazione potesse essere un po' più grave del previsto, ed ecco che i fan hanno subito ipotizzato che tra di loro fosse in corso una vera e propria crisi.

In molti, infatti, nei giorni successivi alle stories di Nilufar hanno provato a chiedere spiegazioni ai due diretti interessati, per cercare di capire se si fossero detti addio oppure se si trattasse di una crisi passeggera, ma da entrambe le parti c'è stato solo un grandissimo silenzio.

Giordano, per esempio, in questi giorni non ha proferito parola su quello che starebbe succedendo in questo momento con la bella Nilufar, limitandosi a pubblicare delle foto che lo ritraggono in montagna. Il ragazzo, infatti, si sta godendo un periodo di relax con gli amici ma senza la sua amata Nilufar.

Nilufar pronta a tornare a Napoli per lavoro

L'ex tronista, infatti, pur non rispondendo in maniera diretta alle domande dei fan che chiedono spiegazioni sul suo attuale rapporto con Giordano, è tornata sui social e ha confessato che molto probabilmente, per motivi di lavoro, dovrà lasciare Roma per trasferirsi di nuovo a Napoli.

Anche in questo caso un annuncio che ha spiazzato un po' i fan della coppia nata a U&D, [VIDEO] dato che Nilufar ha parlato al singolare e non ha tirato in ballo anche il suo fidanzato Giordano. Il trasferimento nella città partenopea, quindi, riguarderà soltanto l'ex tronista. E pensare che fino a qualche tempo fa, Nilufar e Giordano parlavano di convivenza: i due, infatti, avevano annunciato di essere pronti a compiere questo grande passo e quindi provare a convivere come due promessi sposi.