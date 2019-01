Annuncio

Tiene ancora banco il trono di Teresa Langella a Uomini e donne. Dalle anticipazioni emerge che la napoletana potrebbe essere davvero vicina ad una scelta. Intanto sui social i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso sembrano inviare messaggi in codice alla bella tronista. Secondo i bookmakers sarà proprio uno dei due giovani il prescelto della partenopea, anche se il corteggiatore Kevin rimane in lizza. L'attesa per le puntate serali sembra quasi terminata, sicuramente saranno trasmesse a febbraio e quindi le scelte dei tronisti appaiono vicine.

Antonio Moriconi e lo strano post

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne [VIDEO], Teresa aveva cercato di baciare Antonio mentre con Andrea Dal Corso c’erano stati degli abbracci molto intensi, tanto che in studio era stata la stessa Teresa a far notare come quegli abbracci le avessero trasmesso più emozioni rispetto ai baci dati al 23enne di Frosinone.

Evidentemente le parole della Langella non erano andate giù al corteggiatore, che su Instagram avrebbe postato una storia, poi cancellata, con queste parole: “C’è differenza tra il baciare qualcuno perchè c’è attrazione e baciare qualcuno perché le parole non riescono più ad esprimere precisamente i tuoi sentimenti per quella persona”. Sembrano parole chiaramente riferite alla sua situazione con Teresa, al bacio non dato al veneziano e quello provato a dare a lui. Il fatto che il corteggiatore abbia poi cancellato tutto ha creato ancora più suspance.

Solo pochi giorni fa, anche Andrea Dal Corso aveva stupito con un post su Instagram in cui faceva riferimento al film Titanic e alla famosa scena del bacio tra Rose e Jack con l’ormai ben nota frase “Ti fidi di me”. Per molti fan del 30enne veneto, quella scena non è stata ripresa a caso ma si riferiva a Teresa, al bacio non dato e ad una richiesta esplicita di fidarsi di lui.

Secondo i bookmakers la scelta sarà Andrea

Durante l’ultima puntata del trono classico, andata in onda il 10 gennaio, Teresa ha eliminato Andrea Dal Corso [VIDEO] perchè non riusciva a fidarsi di lui. Sappiamo però che nelle registrazioni successive, che in tv vedremo forse la prossima settimana, la Langella ha accettato il ritorno di Andrea e lo ha addirittura portato in una stalla per testare il suo livello di sopportazione in contesti “umili”: proprio durante questa esterna, Teresa ha abbracciato intensamente Andrea ma non se l’è sentita di baciarlo, mandando su tutte le furie Antonio che non ha preso molto bene il ritorno del suo avversario. Intanto, secondo il sito di scommesse “Eurobet”, sarà proprio Dal Corso la scelta di Teresa, una scelta che appare sempre più vicina anche se non bisogna dare per scontato tutto ciò. Anche il timido Antonio potrebbe spuntarla alla fine.