La puntata di ieri del trono classico di Uomini e donne è stata molto accesa. Maria De Filippi ha compiuto un gesto inaspettato che ha lasciato senza parole i telespettatori. In occasione di un accesissimo scontro tra la corteggiatrice Claudia e il tronista Lorenzo, la padrona di casa ha infatti invitato la ragazza a ripetere la parolaccia detta a Riccardi. Il gesto ha riscontrato il consenso generale.

Lorenzo bacia entrambe le corteggiatrici, Claudia perde le staffe

Ieri, giovedì 10 gennaio, è andata in onda una puntata del trono classico di Uomini e Donne.

Dopo i consueti tre appuntamenti con il trono over, il pubblico da casa ha potuto finalmente apprendere a che punto stessero i tronisti. La conduttrice è partita narrando le avventure del tronista Lorenzo. Il ragazzo si è reso protagonista di due esterne assolutamente inaspettate e, per certi versi, molto simili tra loro.

In entrambe le uscite, infatti, l'ex corteggiatore di Sara Affi Fella [VIDEO] ha dato luogo a baci appassionati.

La prima ad essere mandata in onda è stata l'esterna fatta con Claudia. La ragazza è stata portata a conoscere la nonna del tronista e la Dionigi è sembrata molto entusiasta e felice di quanto accaduto. Poco prima che l'esterna si concludesse, i due ragazzi si sono lasciati andare ad un bacio appassionato che ha riscontrato il consenso del pubblico. Successivamente, però, è stata mandata in onda l'esterna con Giulia e, anche in questa circostanza, i due sono sembrati molto complici e affiatati al punto che si sono baciati.

Claudia dice una parolaccia e Maria De Filippi l'invita a ripetere

Tornati in studio, la corteggiatrice romana Claudia ha perso il controllo ed ha iniziato ad inveire contro il tronista facendosi scappare una parolaccia. La frase si è sentita forte e chiara ma la padrona di casa ha voluto che la ragazza rimarcasse l'epiteto.

Così, la Dionigi ha ripetuto mandando a quel paese Lorenzo. Il pubblico è scoppiato a ridere ed ha manifestato tutta la propria approvazione attraverso un caloroso applauso. La De Filippi è sembrata molto divertita [VIDEO] da tutto ciò.

Ad ogni modo, il suo gesto non è certamente passato inosservato. Solitamente, quando vengono pronunciate delle parolacce, si assiste ad un ovvia censura con tanto di beep sonoro. Questa volta, però, la presentatrice ha voluto che il tronista sentisse con chiarezza cosa gli avesse detto Claudia in modo da capire perfettamente il suo stato d'animo.