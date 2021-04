Daniele Scardina ha messo un like all'ultima foto posta dall'ex fidanzata Diletta Leotta insieme a Can Yaman, con cui la coppia ha fatto gli auguri di Pasqua ai propri follower. Un gesto inatteso quello compiuto da Scardina, che è stato interpretato come una sorta di benedizione per la nuova coppia. "Toretto", il soprannome con cui viene conosciuto nell'ambiente del pugilato, sembra dunque abbia voltato definitivamente pagina, dopo la relazione avuta con il volto femminile di DAZN nel recente passato. Il suo like è un segnale forte, tanto più che è arrivato in occasione della festività di Pasqua, uno dei giorni più importanti dell'anno per i cattolici.

'King' Toretto volta pagina: il like dopo l'intervista a Verissimo

Il mi piace di "King" Toretto è arrivato a distanza di poche settimane dopo l'intervista rilasciata a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Durante il faccia a faccia con la presentatrice, Daniele Scardina aveva riservato parole di stima e affetto per l'ex fidanzata, nonostante tra i due le cose non abbiano funzionato. La storia d'amore tra l'atleta di Rozzano e l'ex conduttrice Sky è durata circa un anno: i due ragazzi avevano fatto innamorare migliaia di fan, gli stessi che negli ultimi mesi guardano con sospetto alla relazione tra Diletta e Can.

Non a caso, insieme al like che Toretto ha aggiunto al post dell'ex compagna, figurano decine di commenti negativi sulla coppia composta dalla presentatrice DAZN e l'attore turco, la cui fama è salita alle stelle grazie alla soap opera DayDreamer.

I più scettici sono ancora convinti che Diletta Leotta e Can Yaman siano una coppia soltanto di facciata, e non perché li unisca un sentimento sincero. Questo pensiero sembra destinato a restare tale anche dopo il "mi piace" lasciato da Daniele Scardina, a meno di sviluppi sorprendenti.

Una presunta amica d'infanzia della Leotta parla di cicogna in arrivo

Oltre all'ipotetica data del matrimonio, da alcune ore impazza il Gossip sulla possibile cicogna in arrivo per la coppia più chiacchierata del momento. A mettere in giro la clamorosa indiscrezione è stata una presunta amica d'infanzia di Diletta Leotta che, raggiunta dal settimanale Nuovo, non avrebbe escluso l'ipotesi secondo cui i due possano aspettare il primo figlio.

Se confermata, sarebbe una notizia sorprendente, pronta a infiammare ulteriormente il gossip intorno a Diletta e Can. Cosa ne penserebbero i detrattori della coppia qualora la Leotta e l'affascinante attore turco si presentassero nel corso delle prossime settimane davanti ai propri follower, comunicando loro di aspettare un bambino?