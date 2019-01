Annuncio

Quella odierna sarà l'ultima puntata della settimana dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Sabato 12 e domenica 13, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa, come da abitudine, e tornerà regolarmente a partire da lunedì 14 gennaio. Ma cosa dovremo aspettarci nella settimana compresa tra il 14 e il 18 del mese per quanto riguarda il Trono Classico? Ci saranno importanti sviluppi nei percorsi di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli? Il più atteso sarà soprattutto l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, al quale era stato concesso soltanto uno spazio marginale nel corso del precedente appuntamento in onda su Canale 5.

Luigi, che in precedenza aveva baciato Sonia, non deluderà le aspettative e dimostrerà di avere le idee abbastanza chiare grazie alla sua preferenza per una corteggiatrice. Ma nelle anticipazioni della prossima settimana, relative alla registrazione effettuata lo scorso 27 dicembre, non mancheranno le novità anche per i suoi compagni di avventura.

Uomini e donne anticipazioni: Luigi bacia Giorgia

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alle puntate del Trono Classico in onda nella settimana dal 14 al 18 gennaio segnalano il passo indietro di Teresa Langella nei confronti di Andrea Dal Corso. Dopo averlo eliminato nella puntata di ieri, 10 gennaio, la tronista riceverà da lui dei messaggi e dei fiori che le faranno cambiare idea. Deciderà quindi di riaccoglierlo tra i suoi corteggiatori, anche se il fatto non piacerà ad Antonio Moriconi. Per quanto riguarda Luigi Mastroianni, per lui ci sarà l'esterna con Giorgia, ragazza che lo colpirà per la sua semplicità. A differenza di altre colleghe, lei non ha un profilo Instagram pubblico e gli sembra pura e sincera, caratteristiche che lui vorrebbe dalla sua ragazza.

E, a coronare un incontro molto romantico, arriverà il primo bacio appassionato della coppia [VIDEO]. In studio, sia Sonia che Irene saranno molto arrabbiate per quanto visto: la prima minaccerà di lasciare il programma, mentre la seconda uscirà nel backstage, seguita da Luigi che non rientrerà più.

Trono Classico anticipazioni: la rabbia delle corteggiatrici di Lorenzo

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione effettuata lo scorso 27 dicembre, Lorenzo Riccardi dovrà fare i conti con la rabbia e la delusione di Giulia e Claudia [VIDEO]. Le due corteggiatrici non saranno disposte a perdonarlo per il bacio scambiato con entrambe nel giro di pochissimi giorni. Per questo Claudia deciderà di non presentarsi in esterna e sarà Lorenzo ad andare da lei proprio quando avrebbe dovuto incontrare Giulia. In studio le due ragazze rinnoveranno la loro delusione e affermeranno di essere pronte a rispondere di no in caso di scelta.

Si passerà poi al trono di Andrea Cerioli che, nella precedente puntata, in onda oggi 11 gennaio, ha eliminato Federica.

Quest'ultima però sarà presente in studio e il fatto finirà per scatenare la reazione indispettita di Arianna. Ivan porterà in esterna Sonia, Natalia e una nuova corteggiatrice ma il suo interesse sembrerà essere rivolto soprattutto verso la seconda.