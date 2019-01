Annuncio

Ieri, martedì 29 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata della fiction "La Dottoressa Giò". La Serie TV incentrata sulle avventure della rinomata ginecologa Giorgia Basile interpretata da Barbara D'Urso. Quella appena andata in onda è stata la terza stagione, pertanto, in queste ore si sta vociferando circa l'ipotesi di un sequel, una quarta stagione in programma. Ebbene, in merito si è espresso direttamente il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, il quale ha ammesso che tutto dipende dal pubblico.

Gli ascolti dei primi tre episodi della Dottoressa Giò: grande delusione

Il ritorno a distanza di 20 anni della Dottoressa Giò era molto atteso anche se i risultati, in termini di ascolti, [VIDEO] non si sono rivelati molto incoraggianti.

Dando uno sguardo ai numeri, infatti, è possibile affermare che:

La prima puntata ha registrato un livello di ascolti pari al 12,63% di share coinvolgendo circa 3 milioni di spettatori;

La seconda puntata, invece, ha registrato un calo, ottenendo il 10,91% di share pari a 2,4 milioni di spettatori;

La terza puntata, ancora meno, è riuscita ad ottenere il 10,25% di share;

Si attendono, invece, quelli ufficiali relativi alla quarta ed ultima puntata della fiction, andata in onda ieri sera, martedì 29 gennaio su Canale 5.

In queste ore si sta parlando di un ipotetico prosieguo della serie tv incentrata su Barbara D'Urso. Ci sarà la quarta stagione della Dottoressa Giò? Il pubblico se lo sta domandando e il direttore di Canale 5 ha risposto in modo molto diretto.

Giancarlo Scheri parla di un ipotetico seguito della Dottoressa Giò: "Dipende dal pubblico"

Giancarlo Scheri, infatti, ha rivelato che potrebbe esserci un seguito ma ha puntualizzato :"Dipende dal pubblico", quindi, dal riscontro dei telespettatori e dai dati auditel. Se tutto, dunque, dipendesse da questo fattore, l'ipotesi di una nuova stagione della Dottoressa Giò sarebbe molto lontana, poiché i risultati ottenuti non sono stati affatto incoraggianti, anzi.

Mediaset, per ovviare al problema della fuga dei telespettatori ha dovuto effettuare un cambio improvviso nei palinsesti. [VIDEO]La puntata conclusiva della Dottoressa Giò è stata, infatti, anticipata a martedì 29 gennaio, invece che lasciare tutto al consueto appuntamento domenicale.

Questi elementi non depongono sicuramente a favore della fiction di Barbara D'Urso che, con ogni probabilità, si è rivelata un bel flop.