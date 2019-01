Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni della soap americana Beautiful relative alle puntate che andranno in onda da domenica 3 febbraio a sabato 9 febbraio a partire dalle 13,40 su canale 5 e che ci svelano il diabolico piano di Bill per distruggere definitivamente il rapporto tra Liam e Steffy [VIDEO]. Nei prossimi episodi infatti vedremo che Liam dopo aver assistito all'ecografia, deciderà di perdonare la moglie, ma non sa che il padre ha in mente un piano per allontanarlo definitivamente dalla moglie.

Ricordiamo che la soap americana andrà in onda anche la domenica pomeriggio a partire dalle 14 e sino alle 14,30 per dare poi spazio alla doppia puntata di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dal 3 al 9 febbraio: Liam perdona Steffy

Nelle prossime puntate della soap americana vedremo che Steffy e Liam firmeranno le carte per l'annullamento del loro matrimonio, dopo che Steffy ha dovuto sottostare al ricatto di Bill per non far finire in carcere la madre Taylor, autrice del tentato omicidio del magnate.

Il ricatto di Bill quindi, sembrerà portare i suoi frutti e vedremo che Liam sarà sempre più vicino ad Hope, la quale come abbiamo visto negli episodi appena trasmessi, ha confessato al giovane Spencer i suoi sentimenti. Le anticipazioni ci svelano che tra Steffy e Hope ci sarà una lite furiosa proprio a causa di Liam. Lo Spencer accompagnerà l'ex moglie all'ecografia, dove la dottoressa confermerà ai futuri genitori che la bimba è sana e tutto sta procedendo per il meglio. I due si abbracceranno felici e commossi e dopo questo evento Liam ripenserà al suo matrimonio e deciderà di perdonare Steffy inviandole un mazzo di fiori.

Beautiful, spoiler al 9 febbraio: il diabolico piano di Bill per separare Liam e Steffy

Le anticipazioni riguardanti gli episodi che vedremo in onda dal 3 al 9 febbraio prossimi, ci svelano che Wyatt farà credere al padre di aver lasciato Katie, in modo da poter essere messo a capo dell'azienda.

Non sa però che diventerà complice involontario e inconsapevole di un piano diabolico ordito da Bill per distruggere una volta per tutte il rapporto tra Liam e Steffy [VIDEO]. Il magnate infatti, mentendo, dirà a Wyatt che lui e Steffy stanno insieme, sicuro che il figlio riferirà la notizia a Liam. Un piano che minerà la ritrovata armonia tra i due futuri genitori che si troveranno dunque ancora al centro delle vicende dei prossimi episodi italiani della soap.

Appuntamento con le prossime anticipazioni di Beautiful per scoprire se il diabolico piano di Bill Spencer riuscirà a separare ancora una volta Liam e Steffy e per conoscere gli sviluppi delle altre vicende legate alla famiglia Forrester.