Le anticipazioni di Beautiful dellle prossime puntate dal 13 al 19 gennaio sono molto avvincenti. Liam confessa a Hope di aver sparato a suo padre Bill, lei è incredula, la mente di Liam gli sta giocando brutti scherzi. Avrà premuto davvero lui il grilletto?

Dopo l'incidente alla testa, Liam inizia ad avere strani ricordi sulla sera del tentato omicidio

Liam sta tentando un riavvicinamento con Steffy. Nel corso delle precedenti puntate, infatti, il ragazzo ha raggiunto sua moglie a casa per poter discutere delle loro questioni private.

Poco prima di arrivare al suo appartamento, Liam colpisce il ramo di un albero e si ferisce alla testa. Da quel momento in poi, la sua mente inizia a giocargli brutti scherzi, inizia ad avere ricordi confusi in merito alla sera del tentato omicidio di Bill.

Quella sera Liam ricorda di essersi appostato fuori casa di Steffy e di aver assistito in diretta alla proposta di matrimonio che suo padre le ha fatto.

Successivamente, l'uomo ha lasciato l'abitazione della nuora e si è recato a casa sua. Liam, però, ricorda di averlo seguito fino a casa e pensa di essere stato lui a sparargli. [VIDEO]

Anticipazioni: la confessione di Liam a Hope: ha sparato lui a Bill?

In preda al panico e ai sensi di colpa, lo Spencer junior cerca di avere risposte da Bill, infatti, gli chiede se è sicuro di essere stato sparato da Ridge ma il capo della Spencer Publication non è più così sicuro. Questo contribuisce a generare agitazione nel ragazzo. Nel frattempo, Hope cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con lui ma Liam si rifiuta. La figlia di Brooke lo raggiunge a casa ma, quando Liam si rende conto della visita, si rivolge a lei in malo modo cercando di mandarla via. Hope, però, non si lascia intimidire dai modi burberi e decide di entrare lo stesso per verificare le condizioni di salute del ragazzo.

Quando si avvicina per parlargli, si rende conto che Liam è fuori di sé per qualcosa, quindi, cerca di indagare per scoprire cosa attanaglia i suoi pensieri. Dopo un bel po' di tempo di conversazione, Liam rivela a Hope di ricordare di aver sparato a Bill. La ragazza si mostra incredula, non può credere che lo Spencer junior possa essere stato in grado di compiere un gesto così efferato.

La mente di Liam, però, continua a giocargli brutti scherzi. Continua a riportargli alla memoria dei flash del giorno del tentato omicidio. A questi dubbi si aggiunge anche il ritrovamento dei guanti neri di pelle in macchina [VIDEO]e per Liam è davvero il caos.