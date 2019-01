Annuncio

Spunta una foto a luci rosse di Eros Ramazzotti sul suo profilo ufficiale Instagram. È questa la situazione che si sono trovati di fronte un bel po' di fan del cantante che ieri pomeriggio hanno avuto modo di visualizzare le stories del profilo del cantante di 'Un'emozione per sempre'. Lo scatto è rimasto online per una manciata di secondi, ma in moltissimi sono riusciti a vederla e a farne il cosiddetto 'screenshoot', rendendola pubblica sui social. [VIDEO]

La foto a luci rosse apparsa sul profilo Instagram di Eros Ramazzotti

Nel dettaglio, infatti, sul profilo ufficiale Instagram di Eros Ramazzotti è apparsa questa foto dai contenuti alquanto espliciti e soprattutto vietati dalla comunità di Instagram.

Lo scatto, dove si vedeva un uomo che teneva in mano il suo membro, è rimasta sull'account del cantante per diversi secondi, quanti sono bastati per permettere ad un nutrito gruppo di fan di guardarla in tempo diretto e di acquisirne uno screenshoot.

Del resto Ramazzotti può contare su una famiglia virtuale composta da oltre un milione e mezzo di persone sparse in tutto il mondo.

La notizia ovviamente ha subito fatto il giro del web e della rete: in moltissimi su Twitter hanno commentato l'accaduto, anche in lingua straniera, a testimonianza del fatto che lo scatto a luci rosse di Eros Ramazzotti è stato visto anche da diversi fan non italiani.

Da parte del cantante, però, fino a questo momento non c'è stata nessuna replica a questo spiacevole episodio. Non si esclude, quindi, che il profilo Instagram di Eros Ramazzotti sia stato hackerato oppure che possa trattarsi di uno scherzo (di cattivo gusto) fatto da qualche amico che si è divertito a postare questo scatto a luci rosse con l'account ufficiale dell'artista.

Il cantante potrebbe approdare al Festival di Sanremo 2019

Vedremo se nel corso delle prossime ore arriverà qualche parola da parte di Eros Ramazzotti oppure se il cantante preferirà andare avanti per la sua strada, senza cavalcare questo scandalo.

Intanto Eros si gode il successo del suo ultimo album che sta andando molto bene in classifica e a breve dovrebbe pubblicare il suo prossimo singolo. Non si esclude, inoltre, che quest'anno potremmo rivederlo sul palco del Festival di Sanremo 2019 [VIDEO], dato che il direttore artistico Claudio Baglioni ha ammesso di voler dare prestigio alla musica italiana e di volere sul palco dell'Ariston soprattutto artisti italiani.