Annuncio

Annuncio

Uomini e donne sta regalando fervidi momenti di Gossip ai suoi telespettatori. Il programma condotto da Maria De Filippi, che va in onda ogni giorno alle 14.45 su Canale 5, riserva tante sorprese e colpi di scena per il suo amato pubblico. Le anticipazioni delle prossime puntate del trono classico, infatti, rivelano eventi inaspettati. Come tutti avranno avuto modo di vedere, Lorenzo Riccardi si è reso protagonista di una finta scelta che ha indignato notevolmente il pubblico da casa [VIDEO].

Leggi anche Fedez risponde alle prese in giro di Gué Pequeno e Ghali con un cuore

Dopo la bufera le sue corteggiatrici si sono calmate ma adesso pare che qualcosa stia andando storto. Nelle prossime puntate, sarà infatti presentato il nuovo tronista Andrea Zelletta. Il ragazzo pare stia suscitando l'interesse di Claudia e Lorenzo non è, certamente, contento della cosa.

Advertisement

Claudia Dionigi apprezza il nuovo tronista e Lorenzo si infuria

Una delle prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne sarà incentrata sulla presentazione del nuovo tronista. Si tratta del modello Andrea Zelletta, 25 anni e fisico scolpito. Il ragazzo pare darà del filo da torcere a Lorenzo. Nel corso della prossima puntata, infatti, Maria De Filippi chiarirà che Andrea e Claudia si seguono su Instagram. Dinanzi tali rivelazioni, Claudia sarà costretta a confermare. La corteggiatrice, infatti, dirà di essere attratta dal ragazzo, almeno fisicamente, poiché apprezza molto la sua immagine, ma nulla di più. La padrona di casa, allora, provocherà [VIDEO] i ragazzi invitando la Dionigi e il nuovo tronista a fare un ballo insieme. L'avvenimento genererà molto sgomento in studio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Lorenzo, infatti, si infurierà molto per la scena e non esiterà a manifestare tutto il suo malcontento.

Successivamente, poi, Claudia cavalcherà l'onda e deciderà di chiedere un altro ballo al tronista appena arrivato. Questo, naturalmente, non farà altro che accrescere la gelosia da parte di Riccardi. I presenti in studio, ad ogni modo, sembreranno molto divertiti dal simpatico siparietto.

Claudia un po' fredda in esterna con Lorenzo

Ad ogni modo, però, tra Lorenzo e Claudia pare stia succedendo qualcosa di strano. Dopo la presentazione del nuovo tronista, infatti, la padrona di casa passerà a trattare le vicende accadute al trono di Lorenzo. Nel caso specifico, sarà mandata in onda un'esterna tra il tronista e Claudia in cui i due si scambieranno l'ennesimo bacio. La Dionigi, però, contrariamente a quanto fatto in passato, sembrerà molto più fredda del solito e questo accenderà una spia. La ragazza ha forse perso parte dell'interesse che nutriva per Lorenzo oppure è solo un'impressione? Lo scopriremo molto presto.