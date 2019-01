Annuncio

Annuncio

Sabato 26 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, il programma condotto e ideato da Maria De Filippi. Durante la puntata di ieri sono state tante le storie che hanno emozionato il pubblico presente in studio ed i telespettatori da casa. Tra queste però c'è stata anche una che ha fatto particolamente infuriare il mondo dei social [VIDEO]. Stiamo parlando della storia di Angela e Roberto. La ragazza, originaria di Palermo, ha scritto al programma per farsi perdonare dal suo fidanzato dopo un presunto tradimento.

Leggi anche Fedez risponde alle prese in giro di Gué Pequeno e Ghali con un cuore

I due all'epoca dei fatti erano fidanzati da circa 9 anni e convivevano. Roberto, in un momento particolare della vita di Angela, ha scoperto l'esistenza di un secondo cellulare della sua donna dove erano presenti alcuni messaggi di un terzo uomo.

Advertisement

In realtà del tradimento fisico non sembra esserci stata traccia, ma l'uomo ha comunque deciso di interrompere la convivenza.

'Ti ho cresciuta io', 'Trascurava la casa': queste alcune delle frasi incriminate

Il popolo del web, dopo aver ascoltato la storia di Angela e Roberto, non ha affatto gradito alcune frasi e comportamenti tenuti dall'uomo. Da quanto è emerso nel racconto Roberto è stato sempre molto geloso della sua donna, tanto non permettergli di uscire da sola. Addirittura, avrebbe vietato ad Angela di indossare il rossetto rosso perché volgare. Inoltre, conoscendo la sterilità della donna, Roberto ha confessato in studio di voler convolare a nozze solamente quando Angela fosse stata in grado di dargli dei figli. Un'altra delle frasi mal digerita sui social è stata quando, al momento del presunto tradimento, Roberto ha dichiarato che Angela distratta dall'altro uomo, trascurasse la casa.

Advertisement

I migliori video del giorno

All'indirizzo dell'uomo sono arrivati commenti di vario genere [VIDEO]: "Scappa più lontano possibile, finché sei in tempo". Un altro utente ha evidenziato come l'uomo fosse più in cerca di una colf, piuttosto che di una moglie. Altri invece hanno definito l'uomo un troglodita.

Ora o mai più quasi doppiato dalla 'Queen Mary'

C'è posta per te si conferma il programma più visto del sabato sera. Ancora una volta il programma condotto da Amadeus, Ora o mai più, è stato quasi doppiato coinvolgendo appena tre milioni di telespettatori con uno share del 15,8%. Il programma targato Mediaset, invece, ha incollato al piccolo schermo quasi 5 milioni e mezzo di telespettatori con uno share che ha sfiorato circa il 30%. Ancora una volta 'Queen Mary' si conferma la più amata non solo in televisione ma anche sui social.