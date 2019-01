Annuncio

Manca soltanto una settimana alla prima puntata de L'Isola dei Famosi, che esordirà su Canale 5 il prossimo giovedì 24 gennaio in prima serata. Le novità non mancano per un'edizione che avrà il compito di far dimenticare quando accaduto lo scorso anno (contraddistinto dallo 'scandalo' che aveva coinvolto Eva Henger e Francesco Monte).

Alessia Marcuzzi ha deciso di non abbandonare il programma e di tornare puntualmente alla guida del Reality Show. Insieme a lei ci saranno due nuove opinioniste che sostituiranno Mara Venier (passata in Rai) e l'ex vincitore del Grande Fratello Vip 2 Daniele Bossari.

Le due donne scelte per stare al fianco della Marcuzzi e punzecchiare i concorrenti sono Alba Parietti e Alda D'Eusanio [VIDEO]. Le novità riguardano anche il nome dell'inviato in Honduras: non ci sarà Stefano De Martino, che lo scorso anno aveva confessato di avere sentito troppo la mancanza del figlio Santiago, e al suo posto sarà presente Filippo Nardi, attuale conduttore di Saranno Isolani.

In vista della prima puntata, Mediaset ha inoltre annunciato i primi sei nomi ufficiali dei partecipanti.

Cast L'Isola dei famosi: i primi concorrenti certi

Il primo nome ad essere stato ufficializzato dai profili ufficiali de L'Isola dei famosi era stato quello di Marina La Rosa [VIDEO], ex concorrente del Grande Fratello. Nelle ultime ore, a lei sono stati aggiunti altri cinque nomi, alcuni dei quali erano balzati alle cronache nelle ultime settimane. Partiranno di certo per l'Honduras il judoka Marco Maddaloni, la cantante Jo Squillo, il giornalista e scrittore Paolo Brosio insieme a Viktoria e Virginia Mihajlovic (che parteciperanno al programma come unica squadra, quanto meno all'inizio). È certo, inoltre, che si aggiungerà a loro il vincitore del pre-quel Saranno Isolani, che verrà scelto dal pubblico da casa e che sarà l'unico concorrente non famoso del programma.

Lo scorso anno era stato Franco Terlizzi ad avere la meglio sui rivali e ad accedere poi di diritto alla fase finale, dove aveva fatto parlare molto di sé.

Gli altri possibili concorrenti: i nomi dei forti

Restano molti punti interrogativi sui nomi degli altri concorrenti che parteciperanno a L'Isola dei famosi 2019. Alcuni di essi sembrano ormai cosa fatta, anche se manca ad oggi l'annuncio ufficiale da parte dei vari profili del reality show. A tal proposito potrebbero sbarcare in Honduras il cantante Riccardo Fogli, l'attrice di telenovelas Grecia Colmenares, l'ex inviato Alvin, l'influencer ed ex fiamma di Briatore Taylor Mega, il cantante e volto noto di Amici Luca Vismara, Fahriba Tehrani (mamma di Giulia Salemi), l'attore Kaspar Capparoni e l'ex modella Youma Diakite. Resta ancora in sospeso la questione relativa a Jeremias Rodriguez che, dato per certo concorrente, si è fatto male ad una mano durante le recenti vacanze invernali a Madonna di Campiglio. Il fratello di Belen e Cecilia ha dichiarato di voler partecipare e di sperare nella completa guarigione appena in tempo per partire per l'Honduras.