Advertisement

Advertisement

Le attuali puntate italiane di Beautiful sono ancora ampiamente incentrate sulla ricerca del colpevole del tentato omicidio ai danni di Bill Spencer. Sebbene il magnate al suo risveglio abbia fatto il nome di Ridge, il sospetto che le cose siano andate diversamente è presente tra i fan del programma. Anche il detective Sanchez nei prossimi giorni continuerà a svolgere delle indagini per capire se davvero i ricordi di Bill siano reali e se lui abbia davvero visto il volto dell'attentatore.

E gli esiti di queste nuove verifiche non tarderanno ad arrivare in quanto sarà lo stesso Spencer a confessare di essere stato di schiena al momento dello sparo e quindi di non avere la certezza sull'identità dell'omicida.

Advertisement

Ma a complicare la questione saranno i ricordi di Liam, dopo l'ennesimo colpo alla testa da lui subito. Nei prossimi giorni, infatti, sarà lui a pensare di essersi spinto a tanto contro il padre per vendicarsi della notte da lui passata con Steffy: ma davvero il giallo si concluderà con l'ammissione di Liam?

Beautiful, anticipazioni puntate gennaio 2019

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate di gennaio 2019 confermano la certezza di Liam di avere sparato al padre. Dopo che le immagini di quella sciagurata notte riaffioreranno nella sua mente, infatti, il rampollo Spencer si recherà in ospedale e ammetterà le proprie colpe. Bill a quel punto sarà costretto a scagionare Ridge, ammettendo di non avere visto il volto di colui che ha sparato. Non farà il nome del figlio, il quale resterà libero anche se in preda ad un terribile senso di colpa per l'accaduto.

Advertisement

Il giallo finirà così? Difficile credere che una storyline di così grande interesse possa essere archiviata tanto in fretta e nel corso dei prossimi mesi essa sancirà il nome del colpevole (o presunto tale).

L'attentatore, stando alle prime anticipazioni, dovrebbe essere Taylor Hayes, furiosa con lo Spencer dopo avere scoperto che aveva rovinato la vita a Steffy. La questione scatenerà una serie di conseguenze, che porteranno Hope ad essere furiosa con la donna e a temere che possa fare del male alla sua figlia in arrivo. Proprio per questo la Logan deciderà di trascorrere qualche giorno a Catalina, ma qui accadrà il dramma che porterà alla morte (o presunta tale) della sua bambina [VIDEO].

Puntate americane Beautiful: ancora dubbi sul colpevole

Neppure la confessione di Taylor Hayes metterà la parola fine al giallo del ferimento di Bill Spencer. Le anticipazioni americane di Beautiful del 2019, diffuse dallo stesso Bradley Bell, chiariscono che tale storyline continuerà a tenere banco in futuro e sarà destinata a nuovi colpi di scena.

Taylor continuerà a sentirsi profondamente in colpa per avere sparato all'uomo e per avere messo Steffy in una cattiva situazione, eppure la verità sul suo coinvolgimento potrebbe essere ben diversa da quanto tutti credono. Sembra infatti che anche Taylor, proprio come Liam, abbia dei falsi ricordi sulla terribile notte [VIDEO] in cui Bill è stato colpito e che la verità verrà a galla durante la psicanalisi. Il nome dell'attentatore potrebbe quindi riservare ancora nuove sorprese in un 2019 che si preannuncia davvero scoppiettante per le trame della soap americana.