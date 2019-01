Annuncio

Nuove anticipazioni di Beautiful sul triangolo composto da Hope, Steffy e Liam ci arrivano grazie alle puntate appena andate in onda in America e che qui in Italia vedremo entro le prossime settimane, ovviamente su Canale 5. Il pubblico italiano sta già notando come la situazione che vede coinvolti i tre giovani sia fin da adesso molto ingarbugliata, situazione che diventerà sempre più difficile per tutti. Attualmente il ragazzo è ancora sposato con Steffy ma appare ovvio che sia innamorato di Hope.

I due si sono baciati appassionatamente e la giovane Logan ha ritenuto opportuno chiarire con Steffy, facendole intendere non voler rinunciare a Liam per nulla al mondo.

Beautiful, anticipazioni americane: Hope incinta di Liam

Steffy e Liam si lasceranno, ma continueranno a restare in contatto per il bene della piccola Kelly, la loro bambina.

Una situazione di difficile gestione e che causerà diversi problemi tra il giovane Spencer e Hope quando torneranno insieme, in particolar modo durante la complicata gravidanza che la ragazza si troverà a portare avanti. Liam difatti in svariate occasioni non la assisterà a causa degli impegni con l’altra figlia, fatto che accadrà anche quando Hope gli proporrà di passare insieme gli ultimi giorni della gravidanza a Santa Catalina, isola davanti le coste di Los Angeles. Il ragazzo accetterà la proposta della sua compagna, ma all’ultimo momento sarà costretto a lasciarla partire da sola a causa di un piccolo problema di salute di Kelly, con la promessa però di raggiungerla poco dopo.

Le anticipazioni americane di Beautiful [VIDEO] a questo punto svelano il dramma che il destino farà vivere a Hope e Liam, un dramma purtroppo con conseguenze nefaste e che inizierà proprio durante il difficile e doloroso travaglio della ragazza, costretta ad affrontarlo da sola, in quanto il maltempo impedirà al suo amato di raggiungerla in tempo.

Saranno momenti estremamente concitati, con Hope in ospedale alle prese con le doglie e Liam che tenta di raggiungerla con l’elicottero messogli a disposizione da suo padre Bill: appena risvegliatosi dopo essere svenuta, troverà al suo fianco il ragazzo che comincerà subito a consolarla e a rassicurarla che insieme supereranno tutte le difficili prove che la vita riserverà per loro.

La figlia di Hope muore nelle puntate americane di Beautiful

A questo punto Hope, in preda al panico, capirà che qualcosa è andato storto e infatti Liam sarà costretto a dirle la verità, ovvero che la piccola Beth è deceduta poco dopo essere venuta al mondo. La notizia sarà devastante per tutti, anche per Bill, Brooke e Ridge che ne saranno informati non appena giunti in ospedale speranzosi di vedere la loro nipotina, ma soprattutto per i due ragazzi. Le future puntate di Beautiful [VIDEO]mostreranno come questo triste evento influenzerà in modo decisivo le loro vite e la loro relazione.