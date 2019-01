Annuncio

L'attrice 60enne Serena Grandi durante un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi' [VIDEO] diretto da Alfonso Signorini ha rivelato un particolare davvero triste. Quest'ultima infatti durante l'intervista ha dichiarato che a novembre dello scorso anno le è stato diagnosticato un tumore al seno. Naturalmente davanti a queste notizie ogni essere umano entrerebbe nel panico, però la stessa Serena Grandi ha dichiarato che con l'aiuto del figlio Edoardo Ercole e sull'ex nemica Corinne Cléry è riuscita a combattere questo male.

Vediamo nel prosegue dell'articolo tutti i dettagli dell'intervista fatta da 'Chi' alla Grandi.

Nello scorso novembre Serena Grandi ha scoperto di avere un tumore al seno

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, l'attrice Serena Grandi intervistata dalla rivista 'Chi' ha svelato la brutta esperienza avuta con la diagnosi del tumore al seno: ''Me ne sono accorta grazie ai miei cani.

Me li ero portati a Roma, li avevo all'interno della mia borsa, una bassotta e un chihuahua, sono abbastanza pesanti. Insomma quella volta mi chiedevo; strano sento dolore ad un seno, magari sarà una botta che ho preso. Altro che botta, avevo 5 cm di carcinoma''.

Questa brutta notizia (dopo un sacco di controlli e analisi) le è stata diagnosticata nel mese di novembre dello scorso anno, ma ad oggi Serena si è sottoposta già all'intervento di rimozione della massa tumorale dal suo seno.

Serena sottoposta all'intervento chirurgico lo scorso dicembre per la rimozione del carcinoma

Serena Grandi durante l'intervista rilasciata al giornale 'Chi' ha dichiarato che si è già sottoposta all'intervento di rimozione del tumore al seno lo scorso dicembre. ''Sono in mezzo a tutto questo e sto giusto ora rimettendo in fila i pensieri''.

Queste sono le parole di una donna forte che pian piano sta cercando di ricominciare la sua vita. Ovviamente c'è da dire, come d'altronde è stato anche detto dalla stessa attrice che durante questi brutti momenti vissuti ha potuto contare sul figlio Edoardo Ercole, ma soprattutto anche sull'ex nemica Corinne Cléry.

Tuttavia l'attrice Serena Grandi ha concluso la sua intervista ribadendo che ad oggi dovrà ancora sottoporsi ad un ciclo di radioterapia, ma speriamo per lei che ormai il problema più grosso sia passato e che potrà tornare a ridere e scherzare come ha fatto in televisione nel reality show [VIDEO] del Grande Fratello Vip.