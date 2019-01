Annuncio

Le anticipazioni della puntata di domani martedì 22 gennaio di Beautiful, rivelano che Bill proverà a ricattare non solo [VIDEO]Liam [VIDEO], ma anche l'altro suo figlio Wyatt. Bill lo spingerà infatti a lasciare Katie in cambio dell'eredità dell'azienda. Cosa deciderà di fare il ragazzo? Metterà da parte i sentimenti per la donna che ama in cambio di una copiosa quantità di denaro? Lo scopriremo nel corso della settimana.

Spoiler Beautiful puntata 22 gennaio: Bill ricatta anche l'altro suo figlio Wyatt

Dopo essere uscito dal coma, Bill è ritornato ad essere il cattivo di sempre.

Il capo della Spencer Publication, infatti, ha ricattato prima suo figlio Liam, chiedendogli di cedergli Steffy in cambio del suo silenzio in merito al tentato omicidio, mentre nella puntata di domani [VIDEO], martedì 22 gennaio, farà lo stesso anche con Wyatt.

Bill, infatti, è assolutamente contrario all'unione tra il figlio e la sua ex moglie Katie e farà il possibile per impedire che i due convolino a nozze.

Nell'episodio di domani, quindi, l'uomo giocherà d'astuzia come suo solito e chiederà a suo figlio Wyatt di lasciare Katie, rinunciando di conseguenza a sposarla. Qualora il ragazzo decidesse di sottostare a tale ricatto, riceverà in eredità tutta l'azienda di famiglia. Il ragazzo, dunque, sarà tentato dalla richiesta del padre o non si lascerà scalfire?

Hope e Liam sempre più vicini, Steffy inizia a sospettare di suo marito

Nel frattempo, Liam è sempre più confuso. Il ragazzo ha baciato Hope e si sente molto vicino alla Logan, tuttavia, non sa come affrontare la situazione con sua moglie Steffy. Quest'ultima, infatti, è diventata sempre più sospettosa, la ragazza ha intuito che suo marito le sta nascondendo qualcosa e, nelle prossime puntate proverà a capire di cosa si tratta. Hope, intanto, è sempre più coinvolta da Liam e, senza pensarci due volte, ha infranto la promessa fatta alla sua sorellastra Steffy decidendo di avvicinarsi pericolosamente a suo marito.

Sul versante del tentato omicidio di Bill, invece, la situazione sembra essere sempre più confusa. Ridge è stato scarcerato, dopo che lo Spencer ha ritrattato la sua confessione, quindi, l'attentatore è ancora a piede libero e potrrebbe tornare molto presto per portare a compimento il lavoro. Il detective Sanchez sta proseguendo con le indagini e con gli interrogatori, tuttavia, la verità sembra essere ancora oscura e molto lontana.