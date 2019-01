Annuncio

Annuncio

Crollano gli ascolti nella seconda puntata di Adrian trasmessa in prima serata su canale 5 ieri 22 gennaio e che, come per la puntata di esordio, ha visto risultati abbastanza differenti per le due fasi dello show. 'Aspettando Adrian' lo show trasmesso in diretta da Verona ha superato di poco i 3 milioni di telespettatori mentre il cartoon di animazione ha visto scendere l'attenzione del pubblico il quale, dopo la curiosità della puntata di esordio, sembra non aver apprezzato lo show evento tanto pubblicizzato in queste ultime settimane.

Leggi anche Anticipazioni Un Posto Al Sole della settimana: Ornella scandalizzata da Renato

Nuove polemiche soprattutto sui social [VIDEO], dove gli utenti hanno mostrato il loro disappunto per alcune frasi del cartoon pronunciate dal protagonista Adrian, ritenute sessiste.

Advertisement

Flop di ascolti per la seconda puntata di Adrian, il cartoon non supera i 3 milioni di spettatori

Dopo i quasi sei milioni di telespettatori della puntata di esordio, gli ascolti della seconda puntata andata in onda ieri su canale 5 hanno visto un drastico calo. Lo show in diretta dal teatro Camploy di Verona si è attestato su una media di 3.965.000 di telespettatori mentre il cartoon di animazione ha visto un drastico calo di attenzione arrivando a toccare solo 2.887.000 persone con uno share del 13,3%. Un risultato deludente per lo show evento di Celentano tanto pubblicizzato in queste ultime settimane [VIDEO] e che ha visto il pubblico da casa 'bombardato' da promo a tutto a volume. Le apparizioni fugaci del molleggiato sul palco di Verona hanno deluso le aspettative, in quanto in molti si aspettavano molto di più dal cantante che come abbiamo visto, anche nella seconda puntata è apparso per un paio di minuti in video senza tra l'altro proferire parola.

Advertisement

Adrian, dure critiche sui social anche dopo la seconda puntata

Il crollo degli ascolti della seconda puntata di Adrian fa seguito alle tante polemiche scaturite soprattutto sui social e che hanno interessato lo show evento di Celentano già dal debutto. Molti utenti infatti, si sono riversati sul web per esprimere il loro disappunto non solo riguardo alle apparizioni 'lampo' del molleggiato sul palco del teatro di Verona, ma soprattutto riguardo al cartoon che ne è seguito. Molti non hanno apprezzato i disegni abbastanza osé di Milo Manara ed anche le storie e l'ambientazione del cartone di animazione hanno suscitato molte critiche. In particolare, nell'episodio andato in onda il 22 gennaio, non è piaciuta una frase pronunciata dal protagonista Adrian durante il salvataggio di due ragazze, importunate da due malviventi. Le parole del super eroe 'se aveste bevuto un bicchiere di meno, avreste evitato l'approccio con questi due malviventi' è stata ritenuta sui social sessista e inopportuna.

I silenzi di Celentano sul palco e il cartoon animato, nonostante le tante polemiche e critiche, hanno comunque fatto discutere in questi ultimi due giorni. Non resta ora che attendere la messa in onda della terza puntata prevista per lunedì 28 gennaio in prima serata su canale 5, per capire se il pubblico tornerà a premiare in termini di ascolti lo show evento di Celentano.