Beautiful torna su Canale 5 con le trame delle puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio. Taylor è tornata a Los Angeles e si è palesata a Bill, con tanto di pistola alla mano. Convinta di portare a termine la sua 'missione', la Hayes non ha lesinato insulti al suo nemico, reo di aver distrutto il matrimonio tra Steffy e Liam. Ce la farà Bill a farle abbassare l'arma? Le anticipazioni di Beautiful [VIDEO] della settimana raccontano che la psichiatra ascolterà la supplica dello Spencer, che sfrutterà a suo favore la situazione.

Scoprendo infatti che Liam non è colpevole, penserà bene di ricattare Steffy per avere il suo amore, costi quel che costi.

Beautiful, anticipazioni e trame puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio: la confessione di Taylor

Le puntate della soap Beautiful della settimana [VIDEO]si aprono con la confessione di Taylor, che dirà a Bill di essere stata proprio lei a sparargli.

Il magnate si sentirà sollevato, in quanto Liam è innocente. La Hayes e sua figlia avranno modo di chiarire dopo la lunga assenza. Taylor le spiegherà di aver sparato a Bill perché convinta che avesse abusato fisicamente di lei. Preoccupata per le condizioni della madre, Steffy la pregherà di chiedere sostegno psichiatrico. La giovane non perderà tempo e si precipiterà da Liam, che saprà così di non essere stato lui a colpire il padre. La Forrester però non gli rivelerà il nome del vero colpevole per ovvie ragioni.

Beautiful: l'infido ricatto di Bill

Saputa la verità, Liam andrà da suo padre così da chiarire la situazione una volta per tutte. Dopo un momento di apparente riappacificazione, lo Spencer lancerà la bomba: il suo silenzio sulla colpevolezza di Taylor in cambio dell'annullamento del matrimonio da parte di Steffy.

Con le spalle al muro, la giovane Forrester sarà sul punto di firmare tutti i documenti necessari. Ancora all'oscuro di tutto, Liam le chiederà un secondo incontro, rimanendo spiazzato dalla richiesta di annullare il loro matrimonio. Intanto Hope fa di tutto per tranquillizzare Liam e farlo rientrare a pieno nella sua vita, tanto da convincerlo a trasferirsi nella piccola casetta immersa nel bosco di proprietà di Brooke. Le anticipazioni e le trame delle puntate di Beautiful dal 27 gennaio al 2 febbraio su Canale 5 si chiudono con l'accorata richiesta di Steffy, che pregherà la madre di farsi aiutare. Taylor accetterà il consiglio e le prometterà di sottoporsi ad un ciclo di sedute da un suo collega psichiatra.