Nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera che oltre alla fascia pomeridiana su Canale 5, va in onda anche il martedì in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni delle puntate italiane che verranno trasmesse a febbraio 2019, rivelano che un personaggio storico lascerà provvisoriamente Puente Viejo. Stiamo parlando di Dolores Miranar che partirà per effettuare il giro del mondo in 150 giorni. In un primo momento la negoziante penserà di far partire Onesimo, successivamente, però, cambierà idea e si concederà un lungo periodo di relax.

La partenza della madre di Hipolito provocherà una reazione negativa al marito Tiburcio. Quest'ultimo, infatti, inizierà a sentire la mancanza della sua dolce consorte e per questo motivo cadrà in depressione.

A quel punto Gracia deciderà di aiutarlo organizzandogli un'inaspettata sorpresa.

Anticipazioni Il Segreto: Gracia fa una sorpresa al Comino, Catalina torna a Puente Viejo

Gli spoiler degli episodi italiani che verranno trasmessi a febbraio su Canale 5, rivelano che la moglie di Hipolito telefonerà ad un'ex collega di Tiburcio, ovvero la donna barbuta. Le due parleranno a lungo e alla fine Gracia riuscirà a convincerla a trasferirsi temporaneamente in paese per far compagnia all'ex circense. Quando si presenterà a Puente Viejo, la new entry spiazzerà tutti i suoi paesani perché sarà irriconoscibile. Catalina, infatti, ha tagliato capelli e barba ed ora è una donna molto affascinante. I due amici si ritroveranno e il Comino riuscirà a svagarsi tornando a sorridere: le loro passeggiate, però, creeranno i primi mormorii da parte della gente che inizierà a sospettare che il Comino possa tradire la moglie Dolores Miranar.

Il Segreto: Tiburcio e la donna barbuta sempre più complici

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, svelano che la madre di Hipolito resterà parecchio tempo lontana da Puente Viejo. Dopo il primo periodo di difficoltà, il marito Tiburcio ritroverà la serenità grazie a Catalina. Oltre ai compaesani, anche Don Anselmo e Don Berengario inizieranno a preoccuparsi per il Comino. Il motivo? I due preti sono convinti che l'ex circense possa commettere qualche sciocchezza. A quel punto entrambi andranno all'emporio e parleranno con Gracia per metterla sull'attenti. Quest'ultima rimarrà spiazzata dalle parole dei due parroci, quindi inizierà ad indagare di nascosto per capire cosa c'è realmente tra Catalina e Tiburcio.