La rivoluzione dei palinsesti Rai sembra davvero imminente. Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni rilasciate da Carlo Freccero in merito al secondo canale della rete ammiraglia, anche su Rai Uno potrebbero avvenire dei cambiamenti davvero importanti. Nei corridoi di viale Mazzini si mormora già che Fabio Fazio potrebbe essere sostituito da Belen Rodriguez.

Via Fabio Fazio, Elisa Isoardi al posto della Fialdini

Fabio Fazio, accanto a Luciana Littizzetto da qualche anno, si trova al timone del programma Che Tempo che fa.

Da quando il programma è stato promosso in prima serata nella domenica di Rai Uno gli ascolti sono davvero bassi. Ogni puntata non riesce a superare il 20% di share circa. Inoltre, da sempre, nel mondo politico viene criticato il compenso del conduttore.

A questo punto, ai piani alti di Viale Mazzini si mormora un addio del conduttore con un colpo di scena: Belen Rodriguez in Rai. La bella showgirl argentina [VIDEO] sarebbe ad un passo dall'addio a Mediaset per cercare di crescere lontano dal Biscione e, magari, avere un programma in prima serata tutto suo.

I vertici della rete ammiraglia stanno pensando anche ad un ritorno in grande stile di Massimo Giletti. Quest'ultimo, dopo essersi visto cancellare il suo programma cult L'Arena, è stato ingaggiato su La7 dal presidente Urbano Cairo. Nel caso dovesse avvenire l'addio di Fabio Fazio si parla già di un contratto milionario sull'emittente Discovery Channel.

La tanto temuta rivoluzione in Rai potrebbe avvenire anche in un altro programma cult di Rai Uno come La vita in diretta. Secondo le voci degli addetti ai lavori, Francesca Fialdini potrebbe essere sostituita da Elisa Isoardi. Quest'ultima, a sua volta, lascerebbe vacante il timone de La Prova del cuoco. Non dovrebbero esserci problemi, invece, sulla riconferma di Tiberio Timperi.

Rai Due 'pluralista e complementare a Rai Uno', dopo le dichiarazioni di Freccero è caos

Da qualche giorno a questa parte Carlo Freccero ha annunciato dei cambiamenti importanti su Rai Due. Dopo il ritorno di Simona Ventura, a dire addio al secondo canale della rete ammiraglia ci sono i comici Luca e Paolo. A causa di alcuni problemi legati al budget potrebbero saltare anche Detto Fatto, presentato da Bianca Guaccero, e I fatti vostri, storico programma presentato da Giancarlo Magalli. Su Rai Due, invece, tornerà Luttazzi, anche se il suo nome già sta facendo storcere il naso [VIDEO]a molti.