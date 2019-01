Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una vita, la telenovela ideata da Aurora Guerra ed ambientata nel quartiere spagnolo di Acacias, che anche nella settimana che va da domenica 13 a venerdì 18 gennaio ci riserverà molti colpi di scena. Dopo il grave incidente accorso a Samuel, il giovane dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, ma come abbiamo visto nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, Ursula negherà il consenso. Sarà Blanca dunque, a decidere di sposare il giovane e diventarne la tutrice, per dargli modo di affrontare l'operazione che gli potrebbe salvare la vita.

Novità anche per quanto riguarda Elvira e Simon [VIDEO], ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le trame della prossima settimana.

Trame Una Vita dal 13 al 18 gennaio: Blanca sposa Samuel

Le nuove puntate di Una Vita che vedremo in onda nel pomeriggio di Canale 5, ci svelano che Blanca prenderà una drastica decisione, volta a salvare la vita a Samuel.

Nonostante la giovane sia innamorata di Diego infatti, deciderà di sposare Samuel al fine di diventarne la tutrice e dare quindi il consenso all'operazione che potrebbe salvare la vita al ragazzo. Il sacrificio di Blanca non verrà ben visto da Ursula, la quale farà pressioni sulla figlia affinché lasci i fratelli Alday al loro destino. Contraria al pensiero della perfida madre, Blanca porterà avanti di nascosto i preparativi delle nozze con Samuel [VIDEO] che, stando alle anticipazioni, si celebreranno alla presenza proprio della dark lady e di Leonor. Al termine della cerimonia, Samuel entrerà in sala operatoria e solo nelle prossime puntate italiane scopriremo se il sacrificio di Blanca avrà portato l'esito sperato.

Spoiler Una Vita: Elvira e Simon si baciano

Sono trascorsi pochi giorni dall'inaspettato e clamoroso ritorno di Elvira Valverde ad Acacias [VIDEO]e che, come prevedibile, ha mandato in confusione Simon.

L'uomo infatti è ormai sposato con Adela e non ha nessuna intenzione di farla soffrire, nonostante nutra forti sentimenti per la Valverde. Quest'ultima nel frattempo, è stata costretta a tornare a vivere sotto lo stesso tetto del padre Arturo, ma penserà di fuggire e rifugiarsi in convento. Dopo un primo momento di sconforto, Elvira cambierà idea e deciderà di rimanere nel quartiere, decisa a riconquistare l'amato Simon. Per tale motivo cercherà di passare più tempo da sola con il Gayarre, confessandogli alla fine i suoi sentimenti. Anche Simon nonostante non voglia voltare le spalle alla moglie, confesserà di essere ancora innamorato di Elvira e vedremo che i due si baceranno. Cosa succederà ora a Simon, Adela ed Elvira?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una Vita per scoprire come si evolveranno le vicende ambientate ad Acacias 38.