Belen Rodriguez, famosa showgirl di origini argentine, è una tra le donne più belle della televisione e tra le più ambite nel mondo dello spettacolo. La donna è assolutamente consapevole del suo carisma e del potere che possiede, per questo si diverte a provocare il suo pubblico. Il suo profilo Instagram risulta essere il diario della sua vita. Un posto nel quale la modella condivide i momenti più salienti della sua vita e, perché no, anche quelli più piccanti. [VIDEO] Uno degli ultimi video, pubblicati sotto forma di Instagram Stories, ha generato molto scalpore perché era in mostra una scollatura mozzafiato che ha mandato in tilt i fan.

Belen Rodriguez e il video sulle Instagram Stories dopo il massaggio rilassante

Belen è una grande seduttrice e una grande provocatrice.

La sua disarmante bellezza, unita alla simpatia e alla spigliatezza, fanno di lei un vulcano, sempre attivo e sempre pronto ad eruttare. Come tutti i personaggi dello spettacolo, però, anche Belen deve fare i conti con gli haters e con tutte quelle persone che criticano il suo modo di fare e il suo esibizionismo.

Ad ogni modo, la showgirl non ha mai dato molto peso alle critiche, infatti, non si è mai risparmiata dal pubblicare contenuti in grado di suscitare molto sgomento [VIDEO]. Uno tra questi riguarda un suo ultimo video, pubblicato all'iinterno delle Instagram Stories, in cui la conduttrice si è mostrata i seguito ad un massaggio rilassante.

Belen fa una linguaccia per smorzare la sensualità del video: il pubblico apprezza molto

La Rodriguez ha ripreso il viso e il prosperoso décolleté. Naturalmente, il pubblico i suoi fans non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio assolutamente spiazzante, ovvero, la scollatura mozzafiato in bella mostra. Belen indossava un top nero molto attillato e molto scollato. I capelli, invece, erano raccolti in una coda bassa. Il tasso di sensualità era elevatissimo, così, per smorzare un po' i toni, la showgirl ha voluto concludere il video facendo una linguaccia. Naturalmente il video della modella argentina è divenuto, in pochissimo tempo virale, ed è stato guardato e notevolmente apprezzato da moltissimi utenti di Instagram, i quali non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con la showgirl per la sua bellezza e sensualità.

Insomma, le foto o i video pubblicati dalla Rodriguez generano sempre molto scalpore e la ragazza sembra proprio consapevole di tutto ciò.