Annuncio

Annuncio

Nuova polemica e nuovo giallo su Adrian, la serie animata ideata e prodotta da Adriano Celentano che ha visto il suo debutto lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5. La prima puntata sembra abbia stravolto il palinsesto di Mediaset in quanto, secondo le guide tv del 21 gennaio, l'evento sarebbe dovuto andare in onda sino alla mezzanotte per poi lasciare spazio al Tg5. Inspiegabilmente, però, Adrian è terminato quasi un'ora prima del previsto. Critiche allo show che ha fatto da traino al cartoon sono piovute anche sui social, dove gli utenti hanno mostrato tutta la delusione per un evento noioso e privo di ritmo. [VIDEO]

Giallo sulla prima puntata: Adrian finisce un'ora prima del previsto

La serie animata Adrian, che tanta attesa aveva suscitato nel pubblico, è finalmente andata in onda con la prima puntata ieri ed ha portato con sé una una scia di polemiche e discussioni [VIDEO].

Leggi anche Il Segreto puntate febbraio: cinque colpi di scena a Puente Viejo

Il cartoon animato, anticipato da uno show in diretta dal teatro Camploy di Verona, ha creato reazioni negative negli utenti di Twitter che hanno accusato lo show di essere senza ritmo e noioso.

Advertisement

In molti si sono accorti che Adrian è finito prima del previsto; stando al palinsesto di Mediaset, infatti, lo show del molleggiato sarebbe dovuto durare sino a mezzanotte ma, come abbiamo visto, inspiegabilmente, è terminato intorno alle 23,15 per dare spazio al Tg5 della notte e ad un film con la Littizzetto non in programma. Uno stravolgimento che lascia dubbiosi, visti i promo martellanti e le aspettative altissime dello show evento del 'molleggiato' che, ricordiamo, torna con la seconda puntata oggi in prima serata.

Critiche allo show sui social

Sembra che l'attesissimo debutto di Adrian, lo show evento del 'molleggiato', non sia andato come previsto e che qualcosa sia andato storto. Molti utenti si sono riversati in rete criticando in particolare lo show in diretta da Verona, che ha fatto da traino al cartoon animato e che a molti è sembrato noioso e senza ritmo.

Advertisement

Dopo gli spot sparati ad alto volume di queste ultime settimane, forse ci si attendeva che Celentano fosse più presente sul palco, mentre, come abbiamo visto, ha fatto solo un'apparizione di un paio di minuti senza tra l'altro cantare nemmeno una delle canzoni del suo repertorio come magari molti si attendevano. Nessuna traccia di Michelle Hunziker e Teo Teocoli che, secondo le indiscrezioni, avrebbero abbandonato il programma in polemica con il 'molleggiato'. Lo show ha visto protagonista Nino Frassica per quasi tutto il tempo, ma quanto visto nella prima puntata di ieri non è piaciuto al popolo di Twitter che ha criticato anche la serie animata, che ha visto i disegni osé di Milo Manara lasciare interdetti molti utenti. Dopo tante polemiche e critiche, non resta che attendere la messa in onda della seconda puntata di Adrian prevista per questa sera a partire dalle 21,20 su Canale 5.