Come è stato più volte anticipato, Uomini e donne andrà in onda in prima serata su Canale 5 a febbraio. Si tratta di uno speciale sul trono classico, a cui la redazione del programma sta lavorando da settimane. Ivan Gonzalez, Lorenzo Ricciardi, Teresa Langella e Luigi Mastroianni faranno la loro scelta in una villa, accompagnati da Valeria Marini, in veste di 'party planner'. Inizialmente toccava a cinque tronisti scegliere il proprio partner durante il serale, poi, qualche settimana fa, Andrea Cerioli ha deciso di scegliere in anticipo.

Per quanto riguarda la conduzione, si è detto che non sarà Maria De Filippi a presentare le serate, che dovrebbero essere tre. Il 21 gennaio sono arrivate delle conferme: Giulia De Lellis e Gemma Galgani dovrebbero sostituire la De Filippi.

Inoltre, sarebbe anche previsto l'intervento della costumista Anahi Ricca, mentre in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti rivestirebbero, come sempre, il ruolo di opinionisti. Il giorno scelto per la messa in onda dovrebbe essere il venerdì, andando a contrastare Antonella Clerici su Rai Uno con Sanremo Young e la seconda stagione di The Good Doctor [VIDEO] su Rai Due.

Uomini e Donne: nel serale dovrebbero esserci anche Gianni e Tina opinionisti, Anahi Ricca come stylist

Secondo Davide Maggio, le puntate previste per il serale di Uomini e Donne [VIDEO]sono tre. Se Valeria Marini sarà la 'party planner' dell'occasione, Giulia De Lellis e Gemma Galgani saranno le conduttrici. A loro dovrebbero unirsi la stylist Anahi Ricca, già presente spesso nella trasmissione, e Gianni Sperti e Tina Cipollari, si presume, in veste di opinionisti.

Anahi dovrebbe occuparsi di giudicare le mise dei partecipanti, mentre Tina e Gianni manterrebbero il ruolo che rivestono già nel programma pomeridiano, dire la loro opinione su quanto succederà. Come e dove Giulia De Lellis e Gemma Galgani condurranno è ancora poco chiaro.

Il trono classico in prima serata il venerdì

Sono previste tre puntate speciali di Uomini e Donne dedicate alle scelte dei tronisti Ivan, Teresa, Luigi e Lorenzo. Gli appuntamenti dovrebbero andare in onda il venerdì in prima serata, andandosi a scontrare con la Rai che, in quel giorno della settimana, ha programmato nel palinsesto di Rai Uno 'Sanremo Young', presentato da Antonella Clerici, e in quello di Rai Due i nuovi episodi di 'The Good Doctor', la seconda stagione [VIDEO] molto attesa dagli appassionati delle vicende dello specializzando Shaun Murphy. La sfida non è semplice, ma Uomini e Donne ha una folta schiera di telespettatrici fedelissime al programma che potrebbero decisamente influenzare l'auditel.