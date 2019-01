Annuncio

Annuncio

Il conto alla rovescia per l'edizione 2019 de L'Isola dei Famosi è ufficialmente iniziato. Giovedì 24 gennaio, infatti, i naufraghi sbarcheranno nell'isola in cui si metteranno alla prova per i mesi successivi, nella speranza di aggiudicarsi l'ambita vittoria nel Reality Show. Al timone del programma ci sarà per la quinta volta consecutiva Alessia Marcuzzi, che avrà il difficile compito di far dimenticare ai telespettatori le polemiche dello scorso anno relativa al canna-gate.

Al suo fianco, ci saranno due opinioniste del tutto nuove per il programma di Canale 5. In sostituzione di Mara Venier, passata a Rai 1, e di Daniele Bossari, ci saranno Alba Parietti e Alda D'Eusanio.

Advertisement

Per quanto riguarda l'inviato in Honduras, che prenderà il posto di Stefano De Martino, al momento il nome è quello di Filippo Nardi [VIDEO], già conduttore di Saranno Isolani. Continuano, tuttavia, a rimbalzare le voci secondo le quali sarà il televoto a scegliere se tale ruolo dovrà essere assunto proprio da Nardi o da Alvin, attualmente dato tra i concorrenti del programma.

Il cast ufficiale de L'Isola dei famosi 2019

Dopo mesi di indiscrezioni e di ipotesi più o meno azzeccate, il cast de L'Isola dei famosi 2019 è stato finalmente ufficializzato. Come tradizione, è stata la rivista Tv Sorrisi e Canzoni a pubblicare la foto dei primi naufraghi che partiranno per l'Honduras. Ad essi si aggiungerà sicuramente il vincitore di Saranno Isolani, oltre che qualche nuovo concorrente che potrebbe essere aggiunto a giochi fatti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Al momento, i nomi ufficiali sono 16 [VIDEO]: l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, Virginia e Victorija Mihajlovic (figlie dell'ex calciatore e attuale allenatore Sinisa che concorrono come unico concorrente), gli sportivi Marco Maddaloni e Abdelkader Ghezzal, l'influencer ed ex fiamma di Flavio Briatore Taylor Mega, gli attori Demetra Hampton e Kaspar Capparoni, la modella Youma Diakite, Aaron Nielsen (figlio di Brigitte Nielsen), il volto noto delle telenovelas Grecia Colmenares, i cantanti Jo Squillo e Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio, l'ex gieffina Marina La Rosa e la sosia di Melania Trump Sarah Altobello. Tra i naufraghi è annoverato anche il nome di Alvin, che potrebbe riservare più di qualche sorpresa prendendo il posto di Filippo Nardi in qualità di inviato.

Dubbi sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez

Nel cast ufficiale de L'Isola dei famosi 2019 reso noto dal settimanale Tv Sorrisi e Canzone non compare Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen e Cecilia, dato per sicuro concorrente fino a qualche settimana fa, ha subìto un infortunio alla mano durante le vacanze natalizie ed è stato costretto a mettere il gesso.

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, l'argentino aveva dichiarato di volersi impegnare al massimo per tornare in forma in tempo per partire con gli altri concorrenti. Al momento, però, come riportano alcune recenti Instagram Stories di Belen Rodriguez non è guarito completamente e la sua partenza continua ad essere ancora a rischio. Jeremias potrebbe quindi unirsi al resto del gruppo a reality iniziato, soprattutto se ci fosse bisogno di portare un po' di vivacità alle varie dinamiche, oppure potrebbe decidere di abbandonare definitivamente l'idea, rimandando l'invito all'anno prossimo.