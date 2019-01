Annuncio

Annuncio

Ieri sera, in prime time su Raiuno, è andata in onda la quarta delle sei puntate de La compagnia del cigno. Un appuntamento decisamente molto apprezzato dal pubblico, dato che nel corso della puntata di ieri sera è stato toccato anche il delicatissimo tema del terremoto di Amatrice con la messa in onda di alcune scene che hanno commosso il pubblico in quanto girate direttamente nella cittadina distrutta dal sisma di due anni fa, dalla quale proviene uno dei ragazzi protagonisti della fiction Rai. [VIDEO]

La compagnia del cigno, il riassunto della quarta puntata di ieri: tutti vicini a Matteo

Nel dettaglio, il riassunto di questa quarta puntata de La compagnia del cigno rivela che Daniele continua ad essere molto vicino a Matteo e sarà proprio lui che lo spingerà a rivolgersi ad uno psicologo per superare il trauma vissuto durante il terremoto ad Amatrice.

Leggi anche Una Vita: cinque avvenimenti imperdibili nelle puntate di fine gennaio

Il ragazzo, infatti, durante il sisma ha perso la mamma ma non ha il coraggio di confessarlo ai suoi compagni e finge che la donna sia ancora viva. Daniele, così, ne parlerà anche con il maestro Marioni, sperando che anche lui possa dargli una mano.

Advertisement

Nel frattempo, Luca e Irene hanno deciso di riprovare a mettere insieme i pezzi della loro storia d'amore. I due, così, torneranno a vivere di nuovo insieme a distanza di qualche settimana dal trauma per la perdita della figlia Serena.

Occhi puntati anche sul triangolo che si è venuto a creare tra Domenico, Matteo e Barbara: il riassunto della quarta puntata della fiction di ieri sera racconta che Domenico non vuole più parlare con Matteo, perché gli ha detto delle bugie su Barbara, la quale nel frattempo evita Domenico, forse perché ha paura dei suoi stessi sentimenti.

Dove rivedere la quarta puntata de La compagnia del cigno in streaming

Intanto, Luca continua a provocare Matteo su sua madre: un modo per fargli capire che gli è vicino e che vuole aiutarlo a superare questo trauma che gli ha cambiato per sempre la vita.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sofia tenta in tutti i modi di stare vicino a Matteo e di aiutarlo in questo momento così delicato, ma il ragazzo finirà per indispettirsi.

Chi non avesse potuto seguire questo quarto appuntamento con la fiction di Ivan Cotroneo in prima visione su Raiuno, può sempre rivederlo in replica streaming online [VIDEO]. Per farlo, infatti, basterà collegarsi al sito web gratuito RaiPlay.it di cui è possibile scaricare anche l'applicazione free per cellulari con la quale rivedere le puntate direttamente dai vostri dispositivi mobili.