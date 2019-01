Annuncio

Il percorso di Luigi Mastroianni continua ad essere abbastanza confuso nonostante la sua avventura nel trono di Uomini e donne sia iniziata già lo scorso settembre. Se fino a qualche settimana fa (con la puntata andata in onda su Canale 5 lo scorso venerdì) Giorgia Iarrera sembrava essere la sua preferita [VIDEO], le cose sono cambiate successivamente e il tronista è apparso visibilmente deluso dal comportamento delle sue ragazze. In particolare, nella registrazione del trono classico effettuata il 17 gennaio, Luigi ha dichiarato di non essere affatto convinto che una tra Giorgia, Sonia e Irene sia la persona giusta per la scelta e ha chiesto alla redazione di poter conoscere un'altra corteggiatrice che ha attirato la sua attenzione.

Stando però a delle segnalazioni riportate dal Vicolo delle News, con Irene e Giorgia non avrebbe chiuso definitivamente.

Uomini e donne anticipazioni: l'esterna da sette ore con Valentina

Dopo la negativa esperienza dello scorso anno, quando era stato usato da Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni vuole essere sicuro della ragazza da scegliere a Uomini e donne.

Per questo motivo, fa molta attenzione che non si tratti di una persona interessata solo alla visibilità televisiva. Giorgia sembrava fare al caso suo, soprattutto considerando che possiede un profilo Instagram privato, eppure anche la corteggiatrice è stata attaccata nel corso della registrazione del 17 gennaio. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, in tale occasione il tronista ha convocato Irene, Giorgia e Sonia per dire loro di considerarle delle bambine che non sanno sostenere un vero confronto e non sono in grado di tenere testa alle provocazioni di Mastroianni. Quest'ultimo ha quindi deciso di approfondire la conoscenza con la nuova corteggiatrice Valentina [VIDEO], con la quale ha trascorso ben sette ore consecutive. Tale comportamento ha scatenato la rabbia di Irene, che ha deciso di auto-eliminarsi, mentre Giorgia è uscita dallo studio, senza però dichiarare le sue intenzioni.

Rumors Uomini e donne: Luigi va da Irene e Giorgia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, sia Irene che Giorgia sono apparse amareggiate in seguito alla decisione di Luigi Mastroianni di conoscere meglio Valentina, mettendo a rischio la continuazione del loro percorso nel programma. Ma cos'è accaduto dopo l'appuntamento in studio del 17 gennaio? Secondo quanto riporta il Vicolo delle News, Luigi si sarebbe reso protagonista dell'ennesimo passo indietro decidendo di recarsi a Catania, città nella quale vive Giorgia Iarrera. Il tronista, infatti, è stato visto in aeroporto insieme alla redazione del programma, diretto proprio in Sicilia. E non sarebbe questo l'unico avvistamento degli ultimi giorni: alcune fanpages dedicate a Irene Capuano, infatti, hanno segnalato la presenza del tronista sotto casa della corteggiatrice. L'avrà convinta a tornare? Per saperlo dovremo attendere la prossima registrazione che potrebbe essere effettuata già in settimana negli studi Elios di Roma.