Piovono critiche nei confronti di Mara Venier dopo la puntata di questo pomeriggio di Domenica In. Il programma del dì di festa di Raiuno. Il pubblico social, infatti, non ha gradito troppo gli ospiti e in generale il contenuto della puntata odierna del contenitore domenicale della tv di Stato che potrebbe essere definita 'amarcord'. La Venier, infatti, ha prima intervistato Gina Lollobrigida e poi ha ospitato in studio la figlia di Little Tony per un lungo omaggio al cantante. [VIDEO]

Le polemiche sulla puntata di Domenica In di oggi

Ecco allora che gli ospiti di questo pomeriggio di Domenica In non sono piaciuti tantissimo al pubblico di giovani e giovanissimi che da casa stavano seguendo e commentando la puntata del contenitore condotto dalla Venier sui social.

Nel corso dell'intervista alla figlia di Little Tony, per esempio, sono arrivati commenti del tipo: "Ma basta, portate un po' di allegria. Con tutto il rispetto per Little Tony".

E poi ancora altri utenti scrivevano: "Però magari la domenica vorremmo passarla anche in allegria. Solo a parlare di passato e morti? Basta".

C'è anche chi sostiene che il livello degli ospiti di questo pomeriggio sia stato pressoché simile a quello che spesso si vede anche nel salotto di Barbara D'Urso anche se la conduttrice di Canale 5 viene pesantemente criticata dai commentatori web rispetto alla zia Mara.

Mara Venier regina degli ascolti della domenica

Polemiche a parte la Domenica In di Mara Venier continua a far breccia nel cuore degli spettatori di Raiuno. Da settembre ad oggi, infatti, la conduttrice veneta è riuscita a conquistare l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di spettatori medi, portandosi a casa uno share che oscilla tra il 16 e il 18%. [VIDEO]

Nelle ultime settimane, poi, dopo la cancellazione di Domenica Live dalla prima parte del pomeriggio di Canale 5, gli ascolti di Domenica In sono cresciuti ancora di più e il contenitore del dì di festa di Raiuno ha conquistato una media costantemente superiore ai tre milioni di spettatori con uno share del 19-20%.

Un grande successo per la 'zia Mara', la quale è riuscita a dare lustro e prestigio alla domenica pomeriggio di Raiuno, in forte affanno dopo l'addio di Massimo Giletti che con la sua 'Arena' riusciva a catalizzare l'attenzione di oltre tre milioni e mezzo di spettatori a settimana e dopo il clamoroso flop della Domenica In di Cristina Parodi che lo scorso anno viaggiava su una media compresa tra l'11 e il 13% di share.