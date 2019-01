Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella spagnola diretta da Aurora Guerra [VIDEO], già autrice de Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Adela, interpretata dall'attrice Ruth Llopis. La maestra, infatti, sarà molto combattuta se accettare o meno l'allettante proposta di Fernando, riguardante la sua Scuola.

Il Segreto, trame marzo: la proposta di Fernando

Adela tornerà ad essere la protagonista delle prossime puntate de Il Segreto in onda nei prossimi mesi.

La maestra, infatti, riceverà una proposta da Fernando Mesia sulla scuola di Puente Viejo. Proprio quest'ultimo vorrà rendere omaggio alla memoria di Donna Francisca (Maria Bouzas) dopo aver creduto che sia morta per mano di Gonzalo Castro (Jordi Coll), tornato nel frattempo per vendicarsi di tutti i torti subiti.

Per questo motivo devolverà dieci borse di studio ai bambini più bisognosi per consentirli di studiare. Il sindaco e la moglie, a questo punto, però si ostineranno ad intitolare la scuola a Leonidas Talavera e non alla terribile Montenegro. Perciò la coppia deciderà di non accettare la proposta del diabolico Mesia per troncare ogni futuro rapporto con lui.

Il Segreto, anticipazioni: brutto litigio tra Adela e Fernando

Gli spoiler delle puntate di marzo [VIDEO] de Il Segreto svelano che Fernando (Carlos Serrano) non accetterà il rifiuto dei coniugi Leal, tanto da offrire ben venti borse di studio dalla durata di 15 anni. Tuttavia Carmelo (Raul Pena) e Adela continueranno ad essere fermi nella loro posizione, sebbene credano che con quei soldi avrebbero imparato a leggere e scrivere a ben 300 ragazzi.

Ma Adela si sentirà il dovere di avere un chiarimento, tanto da recarsi alla Villa per parlare a quattro occhi con Fernando. Se quest'ultimo li accuserà di essere troppo orgogliosi, lei lo rimprovererà di essersi attaccato ad un capriccio legato al nome della scuola. Inoltre gli dirà di non voler avere niente a che fare con dei soldi di illecita provenienza. La situazione ben presto peggiorerà tanto da rendersi necessario l'intervento di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra). Qui il vecchio locandiere obbligherà a Fernando a lasciare in pace la maestra. Sarà allora che il Mesia proporrà ad Adela di intestare le borse di studio a Donna Francisca, mentre la scuola potrà continuare a portare il nome di Leonidas. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni lo sveleranno.