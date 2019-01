Annuncio

Il 12 gennaio su canale 5 è ripreso l’appuntamento serale con C’è posta per te. Come ogni anno, la puntata ha riservato ai tanti telespettatori numerose storie ricche di belle emozioni ma anche di rabbia. In particolar modo ha fatto scaturire un po’ di polemiche il comportamento del signor Tito che ha scelto di chiudere la busta alla figlia e alla sua mamma.

L'uomo, che di professione fa il camionista, è stato invitato in puntata insieme alla sua consorte Alexandra dalla figlia e dalla mamma ottantottenne.

La De Filippi ha raccontato la sua storia: dopo essere stato sposato una prima volta è convolato a seconde nozze; in seguito, dopo alcuni diverbi, ha deciso di chiudere i rapporti con la figlia e la madre [VIDEO].

Proprio per questo la figlia, davanti al pubblico presente in studio, ha chiesto di poter riallacciare i rapporti con lui. La ragazza in lacrime ha chiesto di poter entrare di nuovo nella sua vita, ma invano. Nonostante i vari tentavi di Maria De Filippi di far riconciliare la famiglia, il signor Tito è sembrato irremovibile. Addirittura più volte ha detto di non voler compromettere l’armonia che ha creato con la sua nuova moglie. La signora Alexandra, anche si è schierata dalla parte del marito, ha ribadito che per lei non era un problema se la busta venisse aperta.

Il comportamento mostrato dal signor Tito nel rifiutare la figlia e la mamma ha generato numerose polemiche sui social. All’indirizzo dell’uomo, numerosi utenti sulla pagina ufficiale del programma hanno iniziato ad insultarlo e dimostrare il loro disappunto.

Molti telespettatori l'hanno definito un pessimo padre, non riuscendo a spiegarsi come abbia potuto cancellare la figlia e la mamma dalla sua vita.

La madre di Tito sbotta ed i social applaudono

La mamma del signor Tito, dopo essere restata in silenzio di fronte all’indifferenza e alla freddezza mostrata dal figlio, ha manifestato la sua rabbia in studio urlando contro di lui. A nulla è servito il rimprovero della nipote per intimarla a tacere. Va evidenziato che il comportamento mostrato dalla signora è stato applaudito da molti utenti [VIDEO]sulla pagina Facebook ufficiale di C’è posta per te.

Intanto, arrivano i dati relativi agli ascolti del programma. La prima puntata di C’è posta per te ha siglato uno share del 29,8%. I rivali sono stati letteralmente stracciati, compresa la messa in onda della Coppa Italia su Rai1. Maria De Filippi si conferma dunque la regina del sabato sera.