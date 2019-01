Annuncio

Due tradimenti, un perdono e il desiderio di riconquistare la moglie dopo essere stato allontanato da casa. Francesco, originario di Albate (provincia di Como), ha scritto a C’è Posta per Te [VIDEO] per recuperare il rapporto con Rosella. Quest’ultima ha chiesto la separazione dopo essere venuta a conoscenza della sua frequentazione con l’ex amante rumena. Nonostante ciò tra i due i rapporti sono rimasti buoni ed il giovane non ha avuto nessuna difficoltà a vedere i due figli.

Nell’ultimo periodo c’era stato anche un riavvicinamento ma il padre di Rosella (Franco) si è mostrato da subito contrario ed ha fatto comprendere alla giovane che non avrebbe gradito una nuova riconciliazione.

In virtù del forte legame del genitore con la figlia Francesco ha chiesto che in trasmissione fosse presente anche il suocero. Quest’ultimo non ha modificato la sua posizione ma la donna ha deciso di perdonare ugualmente il marito, dopo essersi confrontata con Maria De Filippi, e concedergli una nuova possibilità.

“Mi mancano le tue chiamate, i tuoi messaggi, mi manchi tu come persona” #CePostaPerTe pic.twitter.com/lnaRRBALwt — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 12 gennaio 2019

C'è Posta per Te, i tradimenti di Francesco

La prima puntata di C’è Posta per Te si è conclusa con la tormentata relazione tra Francesco e Rosella. Il giovane ha raccontato di aver conosciuto la moglie nel 2010 (“Un colpo di fulmine”) e di aver avuto due figli. Il rapporto è entrato in crisi quando il giovane ha conosciuto via Facebook una rumena che viveva vicino al suo ufficio.

I due hanno iniziato una relazione parallela che è durata quattro mesi. Alla fine Francesco ha deciso di chiudere la storia extraconiugale e raccontare tutto alla moglie per salvare il matrimonio. Smaltita la rabbia Rosy ha perdonato quasi subito il marito.

I rapporti tra i due tornati sereni ma l’amante ha continuato a inviare messaggi all’uomo che alla fine ha deciso di rivedere la rumena. Rosella è venuta a conoscenza casualmente delle nuove scappatelle di Francesco. Quest’ultimo disponeva di due telefoni e non si è reso conto di non aver chiuso la conversazione con la moglie mentre parlava con l’amante.

Rosella cambia idea dopo aver chiuso la busta

Rosella e il padre hanno accettato l’invito di C’è Posta per Te ma entrambi hanno manifestato il proprio scetticismo sul pentimento di Francesco. “Oltre alla relazione con la rumena ha avuto una storia anche con un’altra ragazza e chi tradisce una volta lo fa sempre”. Franco ha spiegato di aver trattato il giovane come un figlio e che non ha nessuna intenzione di perdonarlo.

“E’ un bravo ragazzo e come padre si sta comportando bene ma deve ancora crescere. E’ immaturo”. In ogni caso ha precisato di non voler condizionare assolutamente la decisione della figlia. Da parte sua Rosy ha spiegato di non credere più alle parole di Francesco ed ha chiuso la busta. “Devi penare”. Dopo pochi istanti la giovane ha chiesto di confrontarsi con Maria De Filippi [VIDEO]. Quest’ultima ha lasciato lo studio per alcuni istanti e si confrontata con la ragazza.

Alla fine Rosella è rientrata ed ha deciso di aprire la busta e concedere una nuova chance al marito. “Ti amo, non ce la faccio a lasciarti. Lo faccio anche per i nostri figli” - ha affermato la giovane tra le lacrime prima di abbracciare e baciare Francesco.