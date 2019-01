Annuncio

Annuncio

Teresa Langella di Uomini e donne, dopo aver eliminato Andrea Del Corso, durante una precedente messa in onda, ha spiazzato tutti [VIDEO] dandogli un bacio appassionato al suo ritorno. Il ragazzo, infatti, non si è perso di coraggio e, in seguito alla drastica decisione presa dalla tronista, ha deciso di ritornare in studio per dimostrarle i suoi sentimenti e, a quanto pare, ci sta riuscendo egregiamente.

Spoiler Uomini e Donne: Andrew torna in puntata e scatta il bacio con Teresa

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne del trono classico rivelano colpi di scena inaspettati.

Il pubblico è rimasto all'eliminazione a sorpresa di Andrew. Il ragazzo, infatti, è stato allontanato dalla tronista poiché la Langella è convinta che lui non le voglia bene.

Advertisement

Andrea, però, non si è lasciato intimorire [VIDEO] da questa drastica scelta e ha deciso di tornare in puntata per dimostrare alla tronista tutti i suoi sentimenti. I due, infatti, si sono resi protagonisti di un'esterna mozzafiato con finale a sorpresa. Andrew e Teresa si sono mostrati estremamente complici, al punto che la situazione si è surriscaldata così tanto da dare luogo ad un bacio appassionato. La scena è stata così epica e travolgente da lasciare il pubblico in delirio. Dopo essersi baciati, i due ragazzi hanno scritto delle parole molto importanti su di un muro, ovvero, "rispetto" e "amore", termini colmi di un significato molto profondo.

Il pubblico in delirio per l'esterna mentre Antonio decide di lasciare la trasmissione

Tornati in studio, il pubblico è sembrato su di giri per la scena appena vista; tuttavia, qualcuno non ha molto gradito la cosa.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il corteggiatore Antonio, infatti, già alquanto arrabbiato con la tronista per le ultime decisioni in merito ad Andrea, ha deciso di lasciare lo studio. La sua posizione sembra essere molto solida. Il ragazzo, infatti, non ha nessuna intenzione di tornare in trasmissione, dal momento che è convinto che Teresa sia innamorata di Andrea e che stia temporeggiando con gli altri corteggiatori semplicemente perché teme che il ragazzo possa prenderla in giro.

Ad ogni modo, l'esterna paradisiaca tra i due viene subito stroncata da un commento di Del Corso. Il ragazzo, infatti, nel commentare l'esterna, pare abbia detto di averci visto molta sensualità. Queste parole hanno fatto infuriare la tronista che ha incominciato ad attaccarlo ed i due hanno finito per litigare.