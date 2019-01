Annuncio

Torna su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te 2019, il fortunatissimo people show del sabato sera ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui stasera verrà trasmessa la prima attesa puntata in televisione. Il programma da circa vent'anni è diventato uno dei punti di riferimento della programmazione televisiva Mediaset, in grado di attirare l'attenzione di oltre cinque milioni di fedelissimi spettatori a settimana. Chi non potrà seguire la puntata d'esordio di quest'anno in tv, potrà rivederla in replica streaming online sul portale Mediaset. [VIDEO]

Dove rivedere la prima puntata di C'è posta per te 2019 in streaming

Nel caso in cui questa sera 12 gennaio non potreste seguire la prima puntata di C'è posta per te in televisione su Canale 5, vi ricordiamo che potrete pur sempre rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per rivedere la trasmissione dai cellulari.

In questo modo, quindi, potrete rivedere le storie della prima puntata di questa edizione in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno o pullman, dato che vi basterà scaricare l'applicazione MediasetPlay.

Non sono previste ulteriori repliche dello show di Maria De Filippi sui canali free Mediaset come La5 oppure Mediaset Extra.

Gli ospiti della prima puntata di C'è posta per te 2019 di stasera

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni sugli ospiti di questa prima puntata di C'è posta per te 2019, vi sveliamo che si partirà subito con un ospite internazionale. Parliamo di Ricky Martin, che sarà protagonista di una delle sorprese che verranno fatte alle persone 'comuni'. [VIDEO]

E poi ancora sul salotto blu del people show di Maria De Filippi, siederanno anche Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ossia i tre conduttori di Tu si que vales, lo show di grandissimo successo del sabato sera autunnale di Canale 5 prodotto sempre dalla De Filippi.

Insomma un inizio 'con il botto' per C'è posta per te 2019, che quest'anno dovrà vedersela contro l'agguerrita concorrenza di 'mamma Rai'.

Sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, infatti, arriverà il talent show Ora o mai più, condotto da Amadeus, dedicato alle vecchie glorie della musica italiana alla ricerca di un rilancio.

Chi vincerà la gara degli ascolti del sabato sera invernale? Lo scorso anno la De Filippi ha trionfato con il suo people show del sabato sera, portandosi a casa una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori, pari ad uno share che oscillava tra il 27 e il 30%. Ora o mai più, invece, con la sua prima edizione si è fermato ad una media di oltre 4.2 milioni di spettatori.