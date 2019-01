Annuncio

Annuncio

Ieri sera, nel corso della terza puntata di C'è posta per te, è stata raccontata la storia di Patrizia, una donna siciliana, la quale ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con Rossana, Salvatrice e Desiree, le tre figlie con le quali ha interrotto i rapporti dopo che è stata costretta ad abbandonare il tetto coniugale, in quanto accusata di aver tradito suo marito dopo 25 anni di matrimonio.

Mamma rifiutata dalle figlie, poi la deridono sui social

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Patrizia è stata cacciata di casa dal marito dopo essere stata accusata di averlo tradito.

Leggi anche Denise e Deborah dopo la puntata di Maria De Filippi: genitori presenti al matrimonio

Da quel momento in poi, le sue tre figlie hanno chiuso ogni tipo di rapporto con la mamma e non hanno più voluto avere notizie sulla donna, quasi come se non fosse mi esistita. [VIDEO] Una situazione che ovviamente ha destabilizzato Patrizia la quale, non riuscendo a recuperare il rapporto con le tre figlie, ha chiesto aiuto alla trasmissione della De Filippi, ma l'esito finale non è stato positivo.

Advertisement

Le tre ragazze, infatti, non sono state disposte a perdonare la mamma, nonostante quest'ultima in lacrime sostenesse di non aver fatto nulla di male.

Anche Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di far ragionare le tre ragazze, le quali però non hanno cambiato idea e, alla fine, con un modo di fare fiero, hanno chiuso la busta in faccia alla povera mamma Patrizia. Ma il colpo di scena c'è stato dopo il racconto della storia sui social, dove una delle tre figlie, Rossana, ha deriso sua mamma, condividendo un meme in cui, in dialetto siculo, la donna diceva di non aver avuto nessun altro uomo e le figlie rispondevano: ''Le minch..te contale a qualcun'altro''. Tra i meme condivisi da Rossana anche uno contro Maria De Filippi, dove le veniva chiesto di farsi i ''caxxi suoi''. La ragazza, poi, ha cancellato tutto da Facebook, anche se ormai in molti avevano fatto gli screen e condiviso tutto sui social.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nuovo boom di ascolti per C'è posta per te su Canale 5 che asfalta Ora o mai più

Intanto, anche ieri sera la De Filippi e il suo collaudato C'è posta per te hanno conquistato la vetta degli ascolti del prime time, portandosi a casa una media di oltre 5.4 milioni di spettatori in prime time, [VIDEO] pari ad uno share che ha superato la soglia del 28.70%. Un dato che ha consentito alla De Filippi di battere nettamente la concorrenza: la seconda puntata di Ora o mai più con Amadeus, infatti, ha totalizzato un ascolto netto di appena 3 milioni di spettatori.