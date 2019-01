Annuncio

Questa volta non è una messinscena: Lorenzo Riccardi è pronto a fare la sua scelta. L'annuncio nella registrazione del trono classico di Uomini e donne del 26 gennaio, dove il giovane ha salutato tutti, pronto ad affrontare la Villa con Claudia e Giulia prima della decisione finale. Come anticipato da Maria De Filippi, ciò che vedremo nella registrazione, andrà in onda il giorno prima della messa in onda della puntata serale di Uomini e donne che, come sappiamo, verrà trasmessa in prima serata su canale 5.

Lorenzo quindi, è il secondo tronista che vedremo nello 'speciale di Uomini e donne' [VIDEO], i cui promo stanno andando in onda in questi giorni sulle reti Mediaset.

Anticipazioni trono classico, Lorenzo pronto alla scelta tra Claudia e Giulia

Dopo la finta scelta organizzata da Lorenzo andata in onda su canale 5 giovedì scorso, messa in scena per mettere alla prova le sue corteggiatrici, questa volta il tronista fa sul serio.

Secondo le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', nella registrazione del trono classico di ieri, il giovane milanese ha salutato tutti dichiarando di essere pronto ad effettuare la sua scelta. Come ampiamente annunciato, Lorenzo dovrà prima passare una notte e un giorno nella Villa insieme alle due corteggiatrici, per poi comunicare la sua decisione nel castello alla presenza delle famiglie, a cui seguirà la festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini. Chi sceglierà tra Giulia e Claudia? Le esterne andate in onda ieri hanno visto il bacio con entrambe e l'imprevedibilità del tronista non ci permette di fare supposizioni.

La scelta di Lorenzo nello 'Speciale U&D', in onda in prima serata

Lo 'Speciale di Uomini e donne la scelta' andrà in onda in prima serata su canale 5 a partire da metà febbraio, probabilmente di venerdì.

Sarà Teresa la protagonista della prima puntata. La giovane napoletana aveva annunciato di essere pronta alla scelta già nella scorsa registrazione di Uomini e donne, e tutti sono in attesa di sapere chi tra Andrea e Antonio sarà il prescelto. La seconda puntata invece, sarà dedicata alla scelta di Lorenzo [VIDEO]che, come annunciato nella registrazione del trono classico di ieri, è pronto a prendere la sua decisione tra Claudia e Giulia. Sempre ieri è stato presentato il nuovo tronista, il modello Andrea Zelletta, il quale, secondo le anticipazioni riportate da 'Il Vicolo delle news', ha attirato subito gli sguardi del parterre femminile.

Appuntamento dunque al serale di Uomini e donne, in onda a partire da febbraio, per conoscere finalmente la scelta finale di Lorenzo Riccardi e degli altri tronisti.