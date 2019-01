Annuncio

Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti, in particolare a quelli della giornata di ieri, sabato 26 gennaio, caratterizzata in prime time dalla nuova sfida tra Amadeus e Maria De Filippi, che questa settimana hanno dovuto tener conto anche del big match di Serie A tra Milan e Napoli che ha dominato la scena. La prima sfida tra i due programmi del sabato sera della tv generalista è stata vinta ampiamente dalla De Filippi, la quale anche questa settimana ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico.

C'è posta per te domina gli ascolti, male Ora o mai più

Nel dettaglio, infatti, il verdetto degli ascolti ha premiato ancora una volta C'è posta per te di Maria De Filippi.

Il people show di Canale 5 ha conquistato l'attenzione di quasi 5.5 milioni di spettatori in prime time, arrivando a sfiorare la soglia del 29% di share.

Numeri a dir poco da capogiro per la De Filippi, che rispetto alla scorsa settimana ha conquistato quasi mezzo milione in più di spettatori, ritornando a sfiorare il muro del 30% di share, un risultato a dir poco clamoroso ed eccezionale per la televisione generalista, in grado di assicurare lauti introiti pubblicitari a Mediaset.

Niente da fare, invece, per Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus e giunto alla sua seconda edizione di messa in onda. La puntata di ieri 26 gennaio è crollata rispetto al debutto, portandosi a casa un ascolto di appena 3 milioni di spettatori pari al 15.83% di share.

Un risultato decisamente deludente per lo show revival, che riporta al centro della scena gli artisti che hanno fatto la storia della musica degli anni '70 e '80. La prima puntata, infatti, aveva catturato l'attenzione di oltre tre milioni e mezzo di spettatori: quella di ieri ha perso più di mezzo milione di fedelissimi e anche dal punto di vista dello share si è riscontrato un crollo di tre punti percentuali.

Boom di ascolti per la puntata di Amici

Per evitare di scontrarsi con la De Filippi, lo show di Amadeus, che pare avere del grande potenziale, potrebbe essere trasmesso in un altro giorno della settimana, evitando così la sfida diretta con C'è posta per te, che da anni registra ascolti da capogiro nel prime time di Canale 5.

In daytime, inoltre, va segnalato il boom di ascolti della nuova puntata di Amici: complici le proteste degli alunni, il talent show della De Filippi è stato seguito da una media di oltre 3.3 milioni di spettatori conquistando il 20.87% di share. A seguire, lievitano anche gli ascolti di Verissimo, che ieri pomeriggio è stato visto da una platea di oltre 3 milioni di spettatori con quasi il 21%.