Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento nel prime time del sabato sera di Canale 5 con C'è posta per te, il fortunatissimo people show ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui questa sera 19 gennaio verrà trasmessa la seconda puntata di questa nuova edizione. Anche questa settimana non mancheranno gli ospiti famosi e le storie della gente comune che chiederà una seconda chance ai propri cari. Chi non potrà seguire la puntata di stasera in televisione, potrà rivederla in streaming online [VIDEO]su MediasetPlay.it.

Dove rivedere la seconda puntata di C'è posta per te 2019 in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la seconda puntata di C'è posta per te 2019 in replica streaming comodamente dal sito web MediasetPlay, accedendo alla sezione dedicata interamente al people show della De Filippi.

In questo modo, infatti, potrete rivedere non soltanto l'intera puntata trasmessa questa settimana su Canale 5 ma anche le singole storie che sono state raccontate nel corso della serata.

Advertisement

E' possibile anche scaricare l'applicazione omonima di MediasetPlay [VIDEO], comodamente da tablet oppure da cellulare e in questo modo rivedere le puntate di C'è posta per te in qualsiasi momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Tra gli ospiti di questa seconda e attesa puntata del people show di Maria De Filippi di questa settimana, vi segnaliamo la presenza della coppia della musica italiana. Parliamo di Al Bano e Romina Power, i quali per la prima volta parteciperanno insieme alla trasmissione del sabato sera di Canale 5 per fare una sorpresa ad un fan. La prossima settimana, inoltre, i due saranno protagonisti di una serata evento in onda in prime time su Canale 5 dove verrà ripercorsa tutta la storia musicale e privata del cantante di Cellino San Marco.

Advertisement

I migliori video del giorno

Stasera una storia d'amore tra donne a C'è posta per te

Tra gli ospiti di questo secondo appuntamento con C'è posta per te, inoltre, vi segnaliamo anche la presenza di alcuni calciatori della Juventus, tra cui Chiellini: anche in questo caso si tratta di un regalo che verrà fatto ad un fan. E poi ancora, dalla pagina ufficiale Instagram della trasmissione, apprendiamo che questa sera verrà raccontata una storia d'amore 'lesbo'.

Una ragazza, infatti, chiederà aiuto alla De Filippi per riallacciare i rapporti con la sua famiglia, interrotti dopo che aveva confessato a tutti di essersi innamorata di una donna e di volerla sposare al più presto.