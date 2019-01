Annuncio

Annuncio

Dopo mesi di attesa ritorna sul piccolo schermo la quinta stagione di 'Che Dio Ci Aiuti' che ha il compito di sorprendere il pubblico dopo il successo delle prime quattro stagioni [VIDEO]. La fiction regala nuovi colpi di scena grazie alla presenza di molte new entry note per la partecipazione in altre serie televisive di rilievo. Ci sarà la partecipazione di Laura Adriani alla quale è stato affidato il ruolo di Maria: l'attrice ha già ottenuto la notorietà lavorando nella serie della Mediaset, 'I Cesaroni' e grazie alla pellicola cinematografica 'Non c'è più religione' dove ha lavorato al fianco di Claudio Bisio.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Nicoletta rischia di perdere il bambino

Inoltre non bisogna dimenticare la presenza di un giovanissimo attore come Christian Monaldi la cui simpatia si farà sentire nel corso degli appuntamenti. Il Monaldi ha avuto un ruolo importante nella fiction campione di ascolti 'Non Dirlo Al Mio Capo' che ha visto come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

Advertisement

A questi giovani attori si affianca un'attrice di maggiore esperienza, come Ilaria Spada che vanta un curriculum importante alle spalle: interpreta il ruolo di Teodora.

Azzurra annuncia di essere diventata la proprietaria del convento

Le anticipazioni del primo appuntamento di che dio ci aiuti 5 in onda giovedì 10 gennaio svelano che nel primo episodio intitolato "Omnia in bonum", Suor Costanza e Suor Angela (Elena Sofia Ricci) devono incontrare la novizia in procinto di arrivare all'Angolo del Convento. Nico, invece, si scambia un bacio pieno di passione con una sconosciuta ma deve prepararsi a incontrare Asia. L'attenzione viene spostata sul ritorno di una storica protagonista: si tratta di Azzurra che torna all'Angolo del Convento distinguendosi per il suo stile elegante.

Advertisement

Valentina si trova in coma

La donna si appresta a dare una notizia importante a Suor Angela in quanto è diventata la nuova proprietaria del Convento e questo colpo di scena non può che rendere felici le persone che ripongono fiducia nella madre di Emma. Gli spoiler del secondo episodio della prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 5, intitolato "Come nelle favole" fanno notare che si fanno preoccupanti le condizioni di salute di Valentina. Quest'ultima lotta tra la vita e la morte ma può godere del sostegno di Azzurra che vuole vederci chiaro in merito alla vicenda in quanto non crede all'ipotesi che la giovane donna possa aver tentato il suicidio: la proprietaria del convento non si arrende e vuole scoprire il colpevole [VIDEO].